Dani Oţil, implicat într-un accident la raliul din Mangalia. Cum se simte

În weekendul care a trecut, Dani a avut chiar şi un accident la prima etapă din Campionatul Naţional de Super Rally, ce s-a desfăşurat pe străzile din Mangalia.

„Rămâne în cartea mea cu două reci şi una caldă: Am lovit maşina neprovocat, fără să mă grăbesc, după un cumul de factori nefericiţi. Am reuşit să improvizăm, am făcut timp de podium, dar s-a stricat altceva… Caldă e că ne-am întors la curse în oraş şi am văzut feţe fără mască, dupa un an”, a scris Dani Oţil pe Internet.

