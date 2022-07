Ce tradiţie respectă în fiecare an Romaniţa Iovan, alături de fiul ei, pentru a-l comemora pe celebrul pilot Adrian Iovan

De la tragicul accident aviatic din Munţii Apuseni, din ianuarie 2014, în care Adrian Iovan şi-a pierdut viaţa, Romaniţa şi fiul ei, Albert, merg în fiecare an, în locul unde pilotul şi-a pierdut viaţa pentru a-l comemora.

Astfel Albert îşi aminteşte mereu de tatăl său şi îi ţine imaginea vie în memorie.

„Eu am învăţat să nu am aşteptări. Am fost focusată pe Albert şi cred că am făcut bine ce am făcut. În schimb, reacţiile noastre, ale mele şi ale celor din jurul meu, de a merge în Apuseni în fiecare an, a fost foarte bună pentru Albert. Aşa el a înţeles despre ce e vorba şi se bucură când mergem în Apuseni şi vrea să facă nişte lucruri extraordinare, în memoria lui Adrian”, a spus aceasta, în cadrul podcastului „A meritat cu Nasrin”.