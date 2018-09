Adela Popescu, despre referendum: „Mintea noastră a început să accepte nişte lucruri. Nu ştiu dacă-s corecte, dar eu am prieteni gay absolut minunaţi“

Adela Popescu a vorbit despre familie şi valori, dar şi despre carieră şi ceea ce i-a oferit România, într-un interviu pentru Mediafax

Când reporterul a atins subiectul referendumului de modificare a Constituţiei pe tema familiei tradiţionale, Adela a zâmbit şi a spus că avusese chiar cu o zi în urmă o discuţie pe această temă cu prietenele ei, actriţele Dana Rogoz şi Alina Chivulescu.

„Am fost foarte sincere şi ne-am amintit fiecare un moment în care am văzut un cuplu gay. Şi ne-am dat seama cât de mult am trecut de la «Oh, my God, ce-i asta?!» până la «Oh, my God, e alegerea fiecăruia»“, a declarat vedeta TV.

„Mai mult decât atât, astă vara eram în vacanţă şi doi bărbaţi erau împreună cu un copilaş pe plajă, iar unul dintre ei era foarte îndemânatic având grijă de copil şi i-am dat un cot lui Radu (Radu Vâlcan, soţul - n.r.) şi i-am zis «cât de firesc pare totul, uită-te puţin». A venit mama între timp, deci mi s-a părut. Ăla era cumnatul, ceva. E clar, cumva mintea noastră a început să accepte nişte lucruri. Nu ştiu dacă-s corecte, nu ştiu dacă sunt în direcţia bună, dar eu personal am prieteni (gay) absolut minunaţi. Acum, nu ştiu dacă să merg mai departe cu opinia“, a mai adăugat aceasta.

Prezentatoarea emisiunii „Vorbeşte lumea“ de la Pro TV a recunoscut faptul că şi-a imaginat cum ar reacţiona dacă fiul ei ar da semne că ar avea altă orientare sexuală: „M-aş asigura că nu este un moment de teribilism, pentru că am întâlnit situaţii prezentate de doi prieteni de-ai mei care mi-au spus că, într-o perioadă de maximă rătăcire a lor, au întâlnit persoane gay care cumva i-au determinat să aibă comportamente gay. În discuţia pe care aş avea-o cu copilul meu l-aş întreba dacă este convins că vrea să trăiască într-o lume în care drepturile lor nu sunt încurajate şi dacă simte cu adevărat asta. Dacă el mi-ar spune că asta îl face fericit cu adevărat şi că ăsta este el, n-aş avea absolut nicio problemă. Dar cred că din teribilism adolescenţii pot face tot felul de lucruri care nu le stau în fire. Şi-apoi ele făcute în mod constant să se transforme în normalitate. Să nu mai ştie nici ei la un moment dat cine sunt. Cred că se întâmplă şi asta“.