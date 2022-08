Actorul Dev Patel, erou în Australia: a reuşit să oprească o bătaie cu cuţite la Adelaide

Starul britanic a asistat la o altercaţie care izbucnit luni, 1 august, în Adelaide. Un bărbat şi o femeie au început să se bată pe stradă şi, apoi, într-un mic magazin de cartier, unde bărbatul a fost înjunghiat în zona pieptului.







"Putem să confirmăm că în noaptea trecută (1 spre 2 august - n.r.), în Adelaide, Dev Patel şi prietenii lui au asistat la o altercaţie violentă care se desfăşura deja în faţa unui supermarket. Dev a acţionat în baza instinctului său natural de a încerca să detensioneze situaţia şi să oprească lupta. El şi grupul său de prieteni au reuşit din fericire să facă acest lucru şi au rămas la faţa locului până la sosirea poliţiei şi a ambulanţei", au dezvăluit reprezentanţii actorului britanic, citaţi de BBC News.





Poliţiştii au fost contactaţi telefonic în jurul orei locale 20:45 în urma unor relatări despre un bărbat şi o femeie care se băteau pe stradă, a precizat Poliţia din statul Australia de Sud.





Cuplul a continuat să se bată şi în interiorul unui magazin, unde mai mulţi martori au încercat să oprească altercaţia, înainte ca femeia să îl înjunghie pe bărbat în zona pieptului.





Un bărbat de 32 de ani, originar din Glengowrie, a primit îngrijiri de la medicii de pe o ambulanţă sosită la faţa locului şi a fost transportat apoi la Royal Adelaide Hospital. Medicii australieni se aşteaptă ca bărbatul înjunghiat să supravieţuiască.





Dev Patel a devenit cunoscut după ce a jucat în serialul TV britanic "Skins" (2007-2008) şi a debutat în cinematografie în lungmetrajul "Slumdog Millionaire" (2008), regizat de Danny Boyle. Starul britanic s-a remarcat apoi şi în alte filme importante, precum "The Green Knight", "The Best Exotic Marigold Hotel" şi "Lion" - pentru care a primit o nominalizare la Oscar.