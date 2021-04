A murit Gabi Luncă. Marea cântăreaţă a pierdut lupta cu COVID-19

Anunţul a fost făcut de Rebeca Onoriu, fiica cea mică a artistei, pe Facebook.

„Dupa 23 ani, din nou impreuna! Canta impreuna Celui pe care L-au iubit si L-au slujit o viata intreaga! O sa ne revedem...”, a scris aceasta.

Informaţia a fost confirmată şi de Spitalul Judeţean Ilfov pentru Antena 3.

Click! despre lupta pe care mama ei o ducea cu nemilosul virus Sars-Cov-2. Gabi Luncă a fost una dintre cele mai renumite cântăreţe de muzică populară şi lăutărească din România. În urmă cu câteva zile, Rebeca Onoriu, fiica artistei, a vorbit în exclusivitate pentrudespre lupta pe care mama ei o ducea cu nemilosul virus Sars-Cov-2.

„A luat de la unul din nepoţi, casa e mare, normal. Au venit în vizită la ea, nu ştiau că sunt pozitivi. A luat virusul, probabil, de pe hainele copiilor. A început să aibă o uşoară tuse. A venit DSP-ul, i-a făcut test, a ieşit pozitiv. Apoi, sora mea i-a mai făcut unul, al doilea test tot pozitiv a ieşit. Am început tratamentul acasă, am cumpărat şi aparat de oxigen. În a treia zi a scăzut saturaţia la 90. S-a panicat şi a mers la Matei Balş, unde a făcut un CT la plămâni. S-a văzut o uşoară inflamaţie. Având în vedere vârsta dânsei am internat-o la Spitalul Ilfov. Au pus-o imediat pe tratament. Ca să nu scadă saturaţia i-au pus o mască full-face, care i-a schimbat analizele. Medical s-a făcut super tratament. Este la ATI, e stabilă, mănâncă, vorbeşte. E un virus pervers. E deja în a 12-a zi de boală. Din păcate, virusul nu te întreabă câţi ani ai şi nici cine eşti. Am protejat-o cât am putut, nu ne-am mai sărutat decât pe mâini”, a declarat Rebeca Onoriu, fiica cea mică a cântăreţei, în exclusivitate, pentru Click!

Gabi Luncă are o poveste de viaţă dramatică. Una dintre cele mai iubite cântăreţe de muzică lăutărească a avut probleme grave de sănătate, în tinereţe. Gabi Luncă a suferit de cancer de sân şi a petrecut mult timp în spitale, chinuită de tratamente şi şedinţe de chimioterapie. S-a îndreptat spre Dumnezeu, care i-a dat putere.

„Mulţumesc din inimă tututor! Mama mea e pe lista rugăciunilor a mii de oameni din America, Germania şi România. Fraţii de credinţă sunt în rugăciune conectaţi”, a mai spus Rebeca Onoriu, pentru Click!.