Rectorului Universităţii din Bucureşti, în cazul fraudei de la Facultatea de Drept: Validez propunerea de exmatriculare a celor 45 de studenţi

„Este o situaţie care a suscitat atenţia întregii opinii publice şi cred că este momentul să vin cu o serie de clarificări. Am analizat cu mare atenţie propunerea de exmatriculare pe care am discutat-o şi cu colegii mei prorectorii. Am citit memoriul studenţilor în discuţie. Dovezile care stau la baza deciziilor arată fără niciu dubiu că studenţii au încălcat regulamentul facultăţii în repetate rânduri. Avem şi mărturiile unor studenţi. În consecinţă, Consiliul Facultăţii a votat cu largă majoritate propunerea de exmatriculare. Nu aş vrea să trecem uşor peste componenta morală a situaţiei cu atât mai mult cu cât studenţii sunt cei care vor înfăptui justiţia în viitor. Validez propunerea de exmatriculare ca urmare a fraudei constatate de Consiliul Facultăţii de Drept. Pentru fraudarea examenelor nu există decât o singură consecinţă: exmatricularea. Voi solicita nu doar colegilor de la Drept, ci colegilor din lumea academică să propună, să discute şi să implementeze măsuri în mai multe aspecte. Niciun soft nu poate suplini integritatea şi moralitatea persoanei. În perioada următoare demarez ample consultări cu studenţii astfel încât vocea lor să ne conducă spre cele mai bune decizii pentru universitate. Cred că trebuie să supervizăm mai bine procesul de evaluare a profesorilor de către studenţi”, a declarat Marian Preda, potrivit Hotnews.ro

De altfel Consiliul Facultăţii de Drept şi decanul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti anunţase zilele trecute că vor înainta Rectorului Universităţii din Bucureşti propunerea de exmatriculare a 45 de studenţi din anul I, acuzaţi că au conlucrat în vederea fraudării unor examene din sesiunea de iarnă 2021 a anului I. De asemenea, conducerea facultăţii a decis ca examenele din sesiunea de vară să se desfăşoare faţă în faţă.

”Ca urmare a sesizărilor formulate de o serie de studenţi, sesizări însoţite de dovezi certe, pertinente şi concludente cu privire la fraudarea unor examene în sesiunea derulată în luna februarie a.c., Consiliul Facultăţii de Drept şi Decanul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti vor înainta Rectorului Universităţii din Bucureşti propunerea de exmatriculare a 45 de studenţi din anul I.

Studenţii pentru care s-a propus exmatricularea au conlucrat pe grupuri de comunicare Whatsapp, în paralel cu desfăşurarea examenelor online supravegheate audio/video de profesorii titulari. Scopul conlucrării a fost identificarea răspunsurilor şi rezolvarea împreună a subiectelor de la unele dintre examenele scrise susţinute online în luna februarie 2021”, preciza unitatea de învăţământ într-un comunicat.

În şedinţa Consiliului facultăţii din data de 25 februarie 2021 au fost discutate sesizările, s-au examinat probele şi au fost ascultaţi toţi studenţii care au dorit să îşi exprime punctul de vedere cu privire la acuzaţiile care li se aduc. În urma acestei şedinţe, în cursul zilei de vineri, membrii Consiliului şi-au exprimat opţiunea cu privire la propunerea de exmatriculare, propunere adoptată cu o largă majoritate.

În conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, Decanul Facultăţii de Drept va anula rezultatele obţinute de studenţii în cauză la examenele pentru care s-a dovedit implicarea lor în fraudă.

Iniţial 49 de studenţi din anul I din două grupe, de la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, trebuia să fie fi propuşi pentru exmatriculare pentrucă ar fi fraudat mai multe examene. Studenţii au comunicat pe whatsapp metode de copiere pentru fraudarea examenelor online şi rezolvau în comun subiectele, făcând schimburi de filmuleţe în care unii studenţi explicau metode de copiere şi cum să îşi aşeze ecranele astfel încât să aibă acces la o sursă de inspiraţie.