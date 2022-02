Cum ar putea arăta noul an şcolar: Trei trimestre şi cinci vacanţe

Astfel, anul şcolar viitor ar urma să înceapă la 5 septembrie faţă de 15, cât este acum, şi să se încheie la 16 iunie. În acest fel, a spus ministrul, România va avea o durată a cursurilor apropiată de media europeană, întrucât acum suntem undeva pe ultimele locuri în privinţa numărului de zile de şcoală.

Săptămână de vacanţă pentru toţi, în octombrie

La finalul lunii octombrie, toţii elevii din preuniversitar – nu doar cei din clasele mici, cum este acum – ar putea beneficia de o săptămână de vacanţă, a mai spus ministrul, care a adăugat că este de acord şi cu o vacanţă de iarnă mai lungă. „Vacanţa de iarnă va fi în perioada 22 decembrie 2022 – 8 ianuarie 2023. Putem lua în calcul în luna februarie o săptămână de vacanţă. Decizia se va lua în interesul elevilor din punct de vedere pedagogic şi pentru a-i ajuta să facă sport. Întâmplător, se suprapune pe interesele HoReCa, dar pe primul plan sunt interesele copiilor”, a explicat Sorin Cîmpeanu. El a ţinut astfel să respingă ideea că ar fi cedat presiunilor industriei turismului de a oferi elevilor o vacanţă „la schi”.

Potrivit lui Cîmpeanu, experţii în pedagogie consideră că este de preferat să se alterneze perioade de şcoală, module de învăţare de 6-7-8 săptămâni, cu perioade de odihnă.

„Din această perspectivă este foarte posibil să introducem în prima parte a anului şcolar, deci în toamna acestui an care a început, Săptămâna Altfel şi, de asemenea, o săptămână de vacanţă pentru toţi elevii. Am înţeles foarte bine şi neajunsurile generate, spre exemplu, într-o familie care are un copil în învăţământ primar şi un copil în învăţământ gimnazial sau liceal, de lipsa suprapunerii acestor vacanţe. Şi cred că vom formula propunerea ca, la final de octombrie, să fie o vacanţă de o săptămână pentru toţi elevii, ciclurile primar, gimnazial şi liceal. Tot în această primă secţiune să fie şi săptămâna Şcoala Altfel”, a explicat ministrul.

Propuneri care urmează a fi dezbătute

Vacanţa de Paşte ar urma să fie în intervalul 7-18 aprilie, iar în luna mai – în premieră a spus ministrul – se doreşte organizarea unei „săptămâni verzi” în care elevii să înveţe despre natură în mijlocul acesteia. „Toate acestea sunt idei ale ministerului şi vor face parte dintr-un proces de dezbatere cu elevii, părinţii şi profesorii”, a ţinut să precizeze ministrul Educaţiei.

Cîmpeanu a mai spus că acum există un „dezechilibru“ între semestre, unul având 12-13-14 săptămâni, iar celălalt 22-23 de săptămâni.

Oficialul a vorbit mai degrabă de o împărţire pe trimestre a anului şcolar: „Avem o fragmentare mai puţin normală, de o perioadă care este bine definită, cea a Sărbătorilor de iarnă, care trebuie să fie o vacanţă clară pentru elevi, şi avem a doua perioadă, a Sărbătorilor Pascale. Deci avem deja două vacanţe mari care împart în trei secţiuni anul şcolar“.

Anual, noua structură a anului şcolar este stabilită prin ordin de ministru.