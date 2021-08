Cum se pregăteşte România pentru începerea anului şcolar: şcoala nu are posibilitatea de a testa elevii

Practic, educaţia online adecvată nu se poate face în lipsa infrastructurii digitale şi a unor profesori bine pregătiţi, este concluzia la care a ajuns ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, după doi ani de pandemie.





„Educaţia online se poate face doar acolo unde există conectivitate, acolo unde există echipamente şi acolo unde există savoir-faire, unde există acea ştiinţă de predare online din partea cadrelor didactice. Lucruri care au lipsit, unele - într-o mică măsură, altele - într-o foarte mare măsură. Eu cred că, pe parcursul acestei perioade de online, aproape toţi elevii au avut de pierdut. Din perspectivă educaţională, este un dezastru. Mai avem şi altfel de pierderi, în afară de cele educaţionale: tulburări socio-comportamentale, emoţionale, multiplicarea unor situaţii de violenţă în şcoli. Există foarte multe consecinţe, nu doar educaţionale, în lipsa socializării”, a recunoscut oficialul.

Reprezentanţii elevilor sunt de acord şi ei că şcoala online este un dezastru. „Asta o arată cifrele, nu este doar părerea elevilor sau a autorităţilor pentru că sunt foarte mulţi elevi pierduţi pe drum. Ştim foarte clar că o treime dintre elevi nu au avut acces la orele online pentru că nu au avut infrastructură”, a arătat Silviu Morcan, preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor din Constanţa.

Elevii cu boli cronice rămân online

În aceste condiţii, la începutul lunii septembrie, va fi semnat un ordin comun al miniştrilor Sănătăţii şi Educaţiei pentru reluarea cursurilor faţă în faţă la 13 septembrie pentru toţi elevii, în condiţii de siguranţă sanitară.





„Atât cât am în limitele de competenţă, şcoala va începe cu prezenţă fizică pe data de 13 septembrie. Bazându-mă pe informaţiile pe care le am, pe condiţiile din şcoli, pe faptul că în şcoli au fost respectate regulile sanitare mai riguros decât în orice alte locuri - cu excepţia unităţilor sanitare, pe nivelul ridicat de vaccinare a personalului din învăţământ, a cadrelor didactice, mă pronunţ cât se poate de clar în favoarea deschiderii şcolii fără scenarii, pentru toţi elevii. Am dreptul să manifest acest optimism, în paralel luând în considerare orice alte variante vor rezulta din evoluţia epidemiologică”, a declarat Cîmpeanu.





Însă elevii care au contraindicaţii dovedite medical vor avea în continuare acces la şcoala online după începerea noului an şcolar 2021-2022. El a precizat că scenariile legate de rata de infectare cu SARS-CoV-2 rămân în vigoare „pentru a fi utilizabile, dacă va fi nevoie”.

La rândul său, ministrul Sănătăţii a făcut un nou apel la vaccinare subliniind că imunizarea este sigură. „Noi am făcut disponibile testările pentru copiii din şcoală încă de anul trecut, dorim împreună cu Ministerul Educaţiei să reluăm acest proces de testare pentru copiii şi personalul din şcoli care devin simptomatici. Vorbim de testele rapide antigen, dar, de asemenea, recomandarea noastră fermă este să continuăm cu măsurile de prevenţie, şi anume purtarea măştii, ventilaţia corespunzătoare a spaţiilor în care copiii îşi petrec timpul şi îşi desfăşoară activităţile, precum şi, în limita posibilităţilor, distanţarea fizică”, a mai spus Mihăilă. Profesorii care nu doresc să se vaccineze ar putea fi testaţi periodic.

Reprezentanţii elevilor spun însă că testele de care vorbesc oficialii nu au ajuns în şcoli. „Noi am cerut încă de la bun început predictibilitate în ceea ce priveşte începutul de an şcolar şi fireşte că ne dorim şcoală faţă în faţă. Am solicitat ca acele măsuri cu şcoală fizică sau online să se aplice în funcţie de evoluţia epidemiologică înregistrată la nivel local şi nu să ne trezim, ca în noiembrie trecut, că s-au închis toate şcolile”, a punctat Silviu Morcan. Măsurile sanitare aplicate până acum nu sunt suficiente, pentru că în acest moment nu există teste în şcoli, mai spune acesta. „Dacă acum un elev devine simptomatic la şcoală, el trebuie să se testeze singur şi ulterior toată lumea intră în carantină. Asta pentru că şcoala nu are posibilitatea de a testa elevii, nu sunt nici teste şi nici nu are personal medical. Ar trebui să existe în şcoală inclusiv vaccinuri, adică această posibilitate de a te imuniza. Am văzut multe exemple de bună practică anul trecut şi ar fi bine ca aceste iniţiative să se extindă în toate şcolile, nu doar în anumite colegii”, a conchis reprezentantul elevilor.

Potrivit Ordinului de ministru nr. 3.243 din 5 februarie 2021, anul şcolar 2021-2022 începe la 13 septembrie pentru elevi, se încheie pe 11 iunie 2022 şi are 34 de săptămâni.





Cum se pregătesc alţii pentru noul anul şcolar

Ţările occidentale au anunţat ce măsuri vor fi luate în noul an şcolar. În Franţa, permisul de sănătate devine obligatoriu pentru elevii cu vârste între 12 şi 17 ani. Şcoala se va derula în patru scenarii, în funcţie de situaţia epidemiologică. În scenariile verde şi galben, masca de protecţie rămâne obligatorie în clasă şi va deveni obligatorie şi la exterior dacă scenariul se va colora în portocaliu şi roşu. Dacă într-o clasă un elev este depistat cu COVID-19, atunci toţi elevii nevaccinaţi vor învăţa la distanţă timp de 7 zile, iar cei vaccinaţi vor veni la cursuri în continuare.





În scenariile roşu şi portocaliu, elevii vor veni la şcoală pe rând - cu un efectiv de 50%. Cu acordul părinţilor, elevii vor putea fi vaccinaţi în centrele de vaccinare deschise în imediata apropiere a şcolilor. În Franţa, 80% dintre profesori sunt vaccinaţi.





În Spania, masca devine obligatorie pentru elevi începând cu vârsta de 6 ani, iar aerisirea claselor va fi prioritară. În Italia rămân în vigoare aceleaşi măsuri sanitare ca şi anul şcolar trecut: purtarea măştilor şi păstrarea distanţei. Până acum, peste 70% dintre angajaţii din Educaţie au fost vaccinaţi anti-COVID-19 şi au fost deschise centre pentru vaccinarea copiilor peste 12 ani.