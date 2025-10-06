search
Warren Buffett a parafat probabil ultima sa mare afacere ca director general al Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway, companie condusă de Warren Buffet din 1965, a încheiat un acord pentru a plăti 9,7 miliarde de dolari în numerar pentru a cumpăra OxyChem, divizia de produse chimice a Occidental Petroleum.

Warren Buffet
Warren Buffett a parafat probabil ultima sa mare afacere ca director general

Ar putea fi ultima achiziție majoră a lui Warren Buffett înainte de a renunța la funcția de CEO la sfârșitul anului, scrie CNBC, precizând că achiziția  reprezintă cea mai mare tranzacție a Berkshire de la achiziția asigurătorului Allegheny pentru 11,6 miliarde de dolari în 2022.

„Este cea mai mare tranzacție a Berkshire de când a plătit 11,6 miliarde de dolari pentru asigurătorul Allegheny în 2022 , dar nu este vorba despre „elefantul” enorm pe care Buffett îl vânează și care ar afecta semnificativ cele aproximativ 340 de miliarde de dolari în numerar ale companiei la sfârșitul lunii iunie”, se menționează în articolul citat.

Acordul se bazează pe o relație deja strânsă dintre companii: Berkshire este cel mai mare acționar al Occidental, cu o participație de aproape 27%, evaluată în prezent la 11,9 miliarde de dolari .

În plus, Occidental plătește un dividend de 8% pentru acțiuni preferențiale deținute de Berkshire în valoare de peste 8 miliarde de dolari, după ceea ce a fost, practic, un împrumut menit să ajute OXY să cumpere Anadarko Petroleum în 2019.

În ciuda acestor legături, Buffett le-a spus acționarilor acum doi ani că Berkshire nu va încerca să achiziționeze Occidental în întregime.

Într-un interviu în direct la emisiunea „Squawk Box” de pe CNBC , în dimineața anunțului, CEO-ul Vicki Hollub a declarat că va folosi 6,5 miliarde de dolari din prețul de achiziție al OxyChem pentru a-și reduce datoria, aducând-o sub ținta de 15 miliarde de dolari stabilită atunci când a cumpărat producătorul CrownRock din bazinul Permian, la sfârșitul anului 2023, pentru 12 miliarde de dolari.

„Acum vom putea relua programul nostru de răscumpărare de acțiuni...”

„Ceea ce trebuia să facem era să ne îmbunătățim bilanțul. Așadar, acesta este ultimul pas important de care avem nevoie și acum cred că suntem în mișcare pentru crearea de valoare, care va veni într-un ritm mult mai rapid pentru acționarii noștri.”

Directorul general al Occidental Petroleum: Tranzacția Berkshire-OxyChem, în valoare de 9,7 miliarde de dolari, aduce valoare acționarilor noștri

Wall Street nu este la fel de optimist ca Hollub în privința tranzacției.

Acțiunile Occidental Petroleum au scăzut cu până la 8,1% joi, ziua anunțului, dar apoi și-au revenit ușor pentru a încheia săptămâna cu o scădere de 5,5%.

Se spune că prețul de achiziție „ar putea fi o afacere bună, deoarece câștigurile din sector sunt scăzute anul acesta” și se așteaptă să crească.

În plus, Occidental va pierde o afacere cu substanțe chimice care a contribuit la diferențierea ei de rivalii din domeniul energetic.

De asemenea, se va confrunta cu o pierdere fiscală de 1,7 miliarde de dolari, care ar fi fost eliminată dacă Berkshire ar fi folosit acțiunile sale preferențiale OXY pentru a plăti tranzacția, așa cum anticipaseră unii.

Asta înseamnă că Occidental va continua probabil să plătească Berkshire peste 600 de milioane de dolari în dividende în fiecare an până la momentul în care acțiunile preferențiale vor fi răscumpărate în 2029.

Fortune, pe de altă parte, subliniază beneficiile pe care Occidental le are în urma reducerii datoriilor sale.

Este citat de analistul Doug Leggate de la Wolfe Research, care numește tranzacția „un câștig pozitiv pentru Berkshire, deoarece ajută și compania din care dețin [aproximativ] 30%. Este complet egoistă, este logică și - nu în niciun fel nefast - cu siguranță utilă”.

Așa a reacționat Greg Abel de la Berkshire în comunicatul de presă al tranzacției care, în mod interesant, nu a menționat niciodată numele lui Buffett.

„Îi felicităm pe Vicki și echipa Occidental pentru angajamentul lor față de stabilitatea financiară pe termen lung a Occidental, demonstrat de planul lor de a utiliza veniturile pentru a consolida bilanțul companiei.”

Berkshire face un pas oficial pentru a se pregăti pentru noul post al lui Abel

Consiliul de administrație al Berkshire Hathaway a modificat statutul companiei pentru a separa rolurile de președinte și director executiv.

Un document depus vineri la SEC arată că consiliul de administrație a votat pentru efectuarea revizuirilor marți, cu aproape trei luni înainte ca actualul vicepreședinte al operațiunilor non-asigurări, Greg Abel, să devină CEO la 1 ianuarie.

Așa cum a declarat Warren Buffett în luna mai, când a anunțat că se va retrage din funcția de director general , el va rămâne președinte al consiliului de administrație.

Warren Buffett nu mai strânge milioane de dolari pentru caritate licitand oportunitatea de a lua prânzul cu el, așa cum a făcut în anii trecuți.

Însă un bust din bronz al său s-a vândut săptămâna aceasta cu 26.201 de dolari într -o licitație pe eBay organizată de Mohnish Pabrai, un investitor care se autointitulează un „discipol fervent” al lui Buffett.

Este în beneficiul Fundației Dakshana, care oferă îndrumări pentru examenele de admitere la învățământul superior studenților săraci din India rurală, ca parte a unui efort de a combate sărăcia.

