Sfârșitul unei ere: Warren Buffett se retrage de la conducerea Berkshire Hathaway, după o carieră de 60 de ani

Legendarul investitor Warren Buffett a anunțat că se va retrage din funcția de director general al Berkshire Hathaway la finalul anului 2025. Astfel, el va pune capăt unei cariere de peste 60 de ani, care a transformat compania într-un gigant de 1,16 trilioane de dolari.

Succesiunea va fi asigurată de Greg Abel, în prezent vicepreședinte al Berkshire, despre care Buffett a spus că este pregătit să preia frâiele: „Cred că a sosit momentul în care Greg ar trebui să devină directorul executiv al companiei”, a declarat Warren Buffett, în vârstă de 94 de ani, la finalul reuniunii anuale a Berkshire din Omaha, relatează Reuters.

Decizia sa a stârnit reacții din partea liderilor din business și a investitorilor. Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase, l-a descris pe Buffett drept „simbolul a tot ce este bun în capitalismul american”. Tim Cook, CEO Apple, a scris într-o postare: „Nu a existat niciodată cineva ca Warren, şi nenumăraţi oameni, inclusiv eu, au fost inspiraţi de înţelepciunea sa. A fost unul dintre marile privilegii ale vieţii mele să îl cunosc.”

Buffett a precizat că va mai rămâne implicat în companie într-un rol consultativ, dar „ultimul cuvânt” va aparține lui Abel, în vârstă de 62 de ani.

Pe parcursul conducerii sale, Buffett a transformat Berkshire dintr-o afacere textilă aflată în dificultate într-un colos diversificat, cu investiții majore în companii precum Apple, Coca-Cola și American Express. Averea lui Buffett, estimată la peste 168 miliarde de dolari, este în mare parte investită în acțiuni Berkshire – și va fi donată aproape integral după moartea sa.

Buffett a menționat în mesajul său de retragere că are încredere în viitorul companiei: „Cred că perspectivele Berkshire vor fi mai bune sub conducerea lui Greg decât sub a mea.”

„Este sfârșitul unei ere”, a spus Cole Smead, CEO al Smead Capital Management. „Este trist, dar asta este viața.”

Buffett și-a câștigat renumele de „Oracolul din Omaha” pentru succesul său în investiții, precum și pentru înțelepciunea sa populară și stilul de viață modest. În timp ce acțiunile Berkshire au crescut cu 5.502.284% între 1965 și 2024, Buffett nu s-a mutat niciodată din casa pe care a cumpărat-o cu 31.500 de dolari în 1958.