Marți, 28 Octombrie 2025
Adevărul
Visul devenit realitate. S-a pensionat la 32 de ani și trăiește pe o plajă în Thailanda. Metoda FIRE i-a schimbat viața

Publicat:

Un tânăr de 32 de ani s-a pensionat anticipat și se bucură acum de viață pe o plajă din Thailanda. Metoda folosită FIRE - „Financial Independence Retire Early” (Independență financiară, pensionare anticipată) i-a adus suficienți bani încât să nu mai fie nevoit să muncească până la sfârșitul vieții. 

Lupa pusă pe un săculeț de bani pe care scrie Pension
Un tânăr de 32 de ani s-a pensionat anticipat folosind metoda FIRE

„Am descoperit că, dacă trăiesc ca un student și câștig salariul unui dezvoltator de software, pot investi 60 până la 70% din salariul meu”, a declarat ucraineanul Naz Avo pentru The Sun.

„Am investit în ETF-uri, obligațiuni și acțiuni. Necesită o întreținere minimă. Îl configurezi și uiți de el. Pur și simplu funcționează.” , a spus el, potrivit publicației Blick.

Însă metoda FIRE prezintă și riscuri. Pierderile de pe piață, scăderea dividendelor sau modificările fiscale ar putea pune în pericol nivelul de trai.

Karl Flubacher, director general al departamentului de nord-vest și vest al Elveției la Wealth Center, are o opinie similară: „Nu trebuie subestimat în special efectul inflației asupra ratei dobânzii.”

El folosește exemplul unui cetățean elvețian în vârstă de 30 de ani, cu un necesar anual de 24.000 de franci elvețieni. Cu o speranță de viață de aproximativ 85 de ani, coșul real de bunuri și nevoi ar crește la 54.400 de franci elvețieni în 55 de ani, din cauza ratei inflației de 1,5% - mai mult decât dublu.

Există unele incertitudini în planificarea viitoare

Însă inflația nu este singurul factor de risc. „Naz Avo este deja pensionat anticipat la 32 de ani. Mai are peste 50 de ani de viață în față. Multe lucruri neașteptate se pot întâmpla în această perioadă. Accidente ale sorții, factori de sănătate, cum ar fi o factură stomatologică mare. Toate acestea pot costa mulți bani”, spune Flubacher.

Aceasta dezvăluie o altă problemă: „Poate că Avo își dă seama la 50 sau 55 de ani că banii se termină. A începe un loc de muncă la o anumită vârstă poate fi dificil, mai ales dacă îți lipsesc 20 de ani de experiență profesională.” Întemeierea unei familii este, de asemenea, îngreunată de metoda concedierii consecvente.

Flubacher este în general sceptic față de mișcarea FIRE, care își are originea în SUA. „Mișcarea s-a impus în Europa abia în ultimii ani. Cu toate acestea, nu există dovezi care să ateste dacă metoda funcționează cu adevărat pe o perioadă de 40 sau 50 de ani.”

Mișcarea FIRE, o strategie pentru planificarea pensiei

Potrivit informațiilor publicate de Raiffeisen Bank pe site-ul său, mulți români aleg pensionarea anticipată, mai ales dacă activează în meserii solicitante.

Pensionarea anticipată în România rămâne un subiect frecvent abordat în contextul sistemului public de pensii, în pofida penalizărilor financiare, care fac ca acest plan să fie mai puțin atractiv.

Conceptul FIRE (Financial Independence, Retire Early) este o alternativă modernă și proactivă la pensionarea tradițională.

Mișcarea FIRE se bazează pe economisire extremă, investiții strategice și obținerea independenței financiare la o vârstă relativ tânără (40 – 50 de ani).

Spre deosebire de pensionarea anticipată în sistemul public, FIRE nu depinde de pensii de stat, ci de crearea unui portofoliu financiar suficient de robust pentru a susține cheltuielile de trai pe termen lung.

Principiile de bază ale mișcării FIRE:

1. Economisire extremă, cu o rată de economisire între 50%-70% din totalul veniturilor și reducerea cheltuielilor la minimum, printr-un stil de viață care să asigure doar strictul necesar.

2. Investiții inteligente în instrumente precum fonduri de investiții, produse dedicate cum sunt Fondurile de Pensii Facultative, acțiuni sau imobiliare și/sau generarea unui venit pasiv, care să acopere costurile aferente nivelului de trai.

3. Stabilirea unei „sume FIRE". Calculul FIRE, bazat pe regula 4%, presupune susținerea cheltuielilor anuale din venit pasiv. Astfel, trebuie să economisești de 25 de ori valoarea cheltuielilor tale. Regula 4% indică rata anuală de retragere dintr-un portofoliu sustenabil pe termen lung.

„De exemplu, la un salariu de 9000 lei/ lună, să presupunem că ai cheltuieli de 5000 de lei. Înseamnă că poți economisi lunar, 4000 de lei (9000 – 5000 = 4000 lei/ lună).

Anual:

economisești, 4000 lei x 12 luni = 48000 lei/ an.

ai cheltuieli în valoare: 5000 lei x 12 luni = 60000 lei/ an

Acum, poți folosi regula de retragere 4% pentru a calcula valoarea portofoliului tău, care reprezintă active financiare (acțiuni, obligațiuni, imobiliare etc.), cu scopul de a obține un randament financiar sau, altfel spus, active financiare menite să genereze venituri pentru a-ți acoperi cheltuielile de trai, fără să mai fii dependent de venitul obținut din remunerarea salarială. cheltuieli anuale/ rata de retragere 4% = 60000 lei/ 0,04 = 1.500.000

După ce ai aflat care este portofoliul, poți calcula suma necesară pentru a o investi lunar, pe termen lung (25 – 30 de ani), pentru a atinge acest portofoliu, respectiv stadiul de independență financiară. Acest calcul va ține cont de rata inflației și dobânda compusă (dobânda compusă înseamnă că tu nu câștigi bani doar pe suma depusă, ci și pe dobânda pe care ai câștigat-o deja)”, scrie Raiffeisen.

4. Viața după FIRE. După atingerea independenței, poți alege să nu mai lucrezi deloc, să muncești part-time sau să te dedici proiectelor care îți aduc satisfacție personală.

Subcategorii FIRE sau niveluri de independență financiară

Lean FIRE: Cheltuieli foarte mici pentru un stil de viață minimalist .

Fat FIRE: O abordare mai permisivă, cu economii mai mari pentru un stil de viață confortabil.

Barista FIRE: Lucru part-time după retragerea din cariera principală, pentru a acoperi o parte din cheltuieli. Acest nivel de independență financiară este un hybrid între Lean FIRE și Fat FIRE .

Coast FIRE: Economisirea intensivă în tinerețe pentru a lăsa investițiile să crească singure până la pensionare.

