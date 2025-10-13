search
Luni, 13 Octombrie 2025
Visa a dejucat fraude financiare uriașe, de peste 1 miliard de dolari

Departamentul de Combatere a Fraudelor din cadrul Visa (Visa Scam Disruption) a identificat tentative de fraudă de peste 1 miliard de dolari, dintre care peste 260 de milioane de dolari în Europa.

O mână cu mănușă neagră „iese” dintr-un laptop și fură un card sugerând fraude financiare
Visa a blocat escrocherii financiare de peste un miliard de dolari. Foto arhivă

Colaborând cu clienți și autorități din întreaga lume, noua structură a reușit să împiedice peste 25.000 de comercianți frauduloși.

Profitând de gradul ridicat de adopție și utilizarea tot mai frecventă a inteligenței artificiale, infractorii cibernetici evoluează permanent și devin tot mai sofisticați, atrag experții atenția. „Folosind AI în mod responsabil, împreună cu expertiza umană de specialitate, Departamentul de Combatere a Fraudelor din cadrul Visa reușește să anticipeze și să identifice scheme de fraudă complexe, oprindu-le înainte ca acestea să afecteze potențialele victime”, precizează sursa citată.

Un exemplu recent al activității echipei de combatere a fraudelor:

• Desființarea rețelelor de comercianți implicați în escrocherii. În Europa, echipa Visa a reușit să desființeze o rețea vastă de comercianți frauduloși care operau în UE și America de Nord. Peste 1.000 de comercianți vizau deținătorii de carduri, utilizând metode diversificate, de la postarea de coduri QR false sau tehnici de inginerie socială, până la afișarea de mesaje și reclame înșelătoare (pop-up-uri) menite să determine consumatorii să-și introducă detaliile de plată pentru a fi compromise. Rețeaua a comis fraude raportate în valoare de peste 44 de milioane de dolari – însă, prin colaborarea cu autoritățile și băncile acceptatoare ale cardurilor, a fost desființată cu succes.

„În calitate de Chief Risk Officer interimar al Visa în Europa, văd aproape zilnic cum evoluează amenințările din domeniul plăților electronice și sunt mândru să conduc această luptă continuă pe care Visa o duce împotriva infractorilor. Escrocheriile au un impact personal și pot avea efecte financiare și psihologice de durată asupra oamenilor și familiilor acestora.

Identificarea unor tentative de fraudă de peste 1 miliard de dolari reprezintă o realizare importantă pentru Visa, dar acesta este doar începutul. În centrul activității noastre zilnice stă grija față de persoanele vizate de escroci – cei aflați în căutarea unui partener, cei care rezervă o vacanță unică în viață sau cei care încep o afacere nouă – iar misiunea noastră este să facem tot ce ne stă în putință pentru a-i proteja”, a declarat David Capezza, Chief Risk Officer interimar la Visa în Europa.

