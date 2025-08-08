România a angajat o firmă lobby în SUA pentru a reintra în Programul Visa Waiver. Cât va plăti pentru consultanță

Statul român a încheiat, prin Ambasada României în SUA, un acord de lobby cu Global Security and Innovative Strategies LLC (GSIS), o firmă americană de consultanţă specializată în securitate şi siguranţă publică. Firma a furnizat asistenţă Qatarului în demersul încununat de succes al ţării din Orientul Mijlociu de a fi admisă de către autorităţile de la Washington în programul Visa Waiver.

″GSIS va furniza servicii de consultanţă României în privinţa cooperării şi colaborării internaţionale dintre România şi Statele Unite în chestiuni de interes bilateral pentru cele două ţări. Un accent aparte va fi pus pe cerinţele reciproce de siguranţă publică, securitate şi cooperare în chestiuni legate de comerţ şi călătorii″, se arată în înţelegere, văzută de Profit.ro.

Exprimarea este identică cu cea din contractul similar semnat în urmă cu câţiva ani de GSIS cu Qatarul, care a fost admis în Visa Waiver în septembrie 2024. Pentru serviciile prestate, GSIS percepe României un onorariu de 25.000 de dolari pe lună. Acordul este valabil până la 31 octombrie 2025 şi poartă semnăturile ambasadorului României la Washington, Andrei Muraru, şi principalului partener al GSIS, unul dintre co-fondatorii firmei, Noah Kroloff, anunță News.

Kroloff a fost timp de peste 4 ani, în perioada 2009-2013, Chief of Staff la Departamentul de Securitate Internă (US Department of Homeland Security - DHS) al Administraţiei de la Washington, instituţia care iniţiază deciziile de admitere a ţărilor străine în programul Visa Waiver.

Pe 25 martie 2025, DHS a anunţat că Guvernul Statelor Unite suspendă pe termen nelimitat includerea României în programul Visa Waiver, pentru a asigura ″respectarea cerinţelor stricte de securitate″ impuse de program.

Până la 31 martie, autorităţile americane ar fi trebuit să implementeze Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA), prin care românii să poată călători fără vize în Statele Unite.

România a fost exclusă din programul de scutire de vize al SUA din cauza anulării alegerilor prezidențiale care ar fi trebuit să aibă loc pe 8 decembrie, arată un document intern al administrației Trump.