Vara începe în app: Banca Transilvania aduce bankingul mai aproape de planurile Gen Z

Banca Transilvania, liderul pieței bancare din România, anunță lansarea unei noi campanii dedicate Generației Z – ”Summer Moodboard:ON” – campanie care va aduce bankingul mai aproape de stilul de viață al tinerilor la început de drum în ale finanțelor. Special pentru ei, totul pornește din aplicație, fără drumuri la bancă și fără procese complicate.

Campania vine cu beneficii concrete, perfect potrivite pentru vibe-ul de vară: deschiderea unui cont din BT Pay aduce 100 de lei cashback, dar și 100 de lei reducere pentru abonamentele Beach, Please!, iar cardurile de cumpărături STAR Forte și Gold oferă 200 de lei în puncte Star.

Cei care aleg să economisească pot activa funcția Round Up, iar banca dublează suma economisită (până la 200 de lei) pentru primii 150 de utilizatori înscriși.

În plus, tinerii beneficiază de 20% cashback la asigurările de travel și de oferte speciale pentru unele dintre cele mai așteptate evenimente ale verii: abonamente ”General Access Under 25” la Festivalul UNTOLD la preț redus și 50 de lei cashback, dar și șansa unei experiențe ”front of house” la Zara Larsson.

Pentru Electric Castle, primii 500 de participanți care își achiziționează abonamente Youth Pass U25 pot primi gratuit un Camping Pass.

Prin ”Summer Moodboard:ON”, banca își propune să crească nivelul de awareness în rândul tinerilor și să demonstreze că serviciile financiare pot fi accesibile, flexibile și adaptate unui stil de viață dinamic — exact așa cum arată vara pentru Gen Z.

Toate informațiile importante despre campanie și oferte, precum și formularul de înscriere sunt disponibile pe site-ul campaniei.