Valul de scumpiri transformă condusul într-un lux. Primele majorări intră în vigoare de la 1 iulie

Șoferii se vor confrunta cu un val de scumpiri la RCA, rovinetă și carburanți. Primele majorări intră în vigoare pe 1 iulie, urmând să fie afectate și prețurile alimentelor și bunurilor de consum.

Un şofer de 44 de ani, din Bucureşti, care are permis de mai bine de 2 decenii, timp în care nu a avut niciun accident şi îşi încheie astăzi o asigurare valabilă pe un an, pentru o măşină care are un motor cu o capacitate cilindrică de până în 2.000 centimetru cubi, plăteşte spre 840 de lei, la cel mai ieftin asigurator, cu aproape 70% mai mult faţă de ianuarie 2023, atunci când tarifele RCA nu erau plafonate, potrivit TVR Info.

De la 1 iulie vom avea tarife RCA libere, după 2 ani şi jumătate în care Executivul a plafonat preţurile la poliţele auto obligatorii. Și este de așteptat ca tarifele să crească, în medie, cu cel puţin 5%.

Unii șoferi și-au reînnoit polițele mai devreme pentru a scăpa de majorări, în timp ce alții s-au resemnat în fața noilor scumpiri.

Şoferii vor resimţi diferit aceste scumpiri, deoarece tarifele RCA diferă în funcţie de oraşul sau localitatea în care sunt înmatriculate maşinile, de vârsta proprietarului şi de istoricul incidentelor din trafic al maşinii.

"În 2023 faţă de 2022, dauna medie pe RCA a crescut cu 8% şi a ajuns undeva la 10.600 de lei, iar la sfârşitul lui 2024 s-au mai adăugat încă 5 procente", a spus Adrian Stancu, broker de asigurări.

Brokerii spun că plafonarea tarifelor la poliţele RCA a descurajat noi jucători să intre pe piaţă. Sunt așteptate creşterea accizei la benzină, care, la un plin, s-ar traduce, în medie, cu un plus de aproximativ 20 de lei, şi scumpirea rovinietei.

"Companiile vor avea costuri operaţionale mai mari. Vor plăti mai mult pe carburanţi. Cresc costurile cu aprovizionarea. Vor avea loc creşteri de preţuri în lanţ", a explicat Veronica Duţu, analist financiar.