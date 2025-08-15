Mesaj dur al lui Donald Tusk către Putin înaintea întâlnirii cu Trump: „Rusia nu este invincibilă. Pacea se obține prin forță”

Premierul polonez Donald Tusk a transmis un mesaj dur către Vladimir Putin, înaintea întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a transmis un avertisment liderului de la Kremlin chiar înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programată vineri în Alaska. Șeful guvernului polonez a subliniat că „pacea prin forță” este singura cale reală pentru oprirea agresiunii și a reamintit că Rusia „nu este invincibilă”. În plus, acesta a cerut unitate europeană în fața „amenințărilor venite din est”.

„15 august este o zi bună pentru a discuta cu Rusia despre război și pace. În aceeași zi, acum 105 ani, în timpul Bătăliei de la Varșovia, polonezii au oprit Armata Roșie în avansul său spre Europa. Din fericire, nu știam că Rusia era invincibilă și am învins-o. Pacea se obține prin forță, nimic altceva”, a scris premierul pe platforma X.

Lecțiile istoriei și avertisment pentru viitor

Mesajul lui Tusk marchează comemorarea a 105 ani de la așa-numitul „miracol de pe Vistula”, momentul în care armata poloneză a respins ofensiva sovietică la porțile Varșoviei, oprind astfel avansul spre Europa.

Premierul a amintit că „strategia Rusiei nu s-a schimbat niciodată” și constă în „a obține, a menține, a cuceri controlul asupra acestei părți a lumii”. În opinia sa, „viitorul Poloniei și al securității europene se va decide în zilele următoare”.

Întâlnirea din Alaska, văzută ca o „mare confruntare”

Referindu-se la întâlnirea dintre Trump și Putin, Tusk a descris-o drept „o mare confruntare diplomatică, reflectarea confruntării militare de pe frontul ucrainean”. El a comparat lupta actuală a Ucrainei cu rezistența Poloniei din 1920.

„Cea mai importantă lecție din trecut și din prezent este că trebuie să fim uniți în fața amenințărilor care, din nou, vin din Est”, a concluzionat premierul polonez.

Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni în Alaska vineri de la ora locală 11:30 (22:30 ora României), a anunțat joi Iuri Ușakov, consilier al Kremlinului. Cei doi lideri vor discuta despre „enormul potențial neexploatat” al relațiilor economice dintre Rusia și SUA, precum și despre perspectivele încheierii războiului din Ucraina, a spus oficialul rus.