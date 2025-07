UniCredit Bank - CONVOCATOR Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, 11 august 2025

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 21 din Actul Constitutiv, Directoratul UniCredit Bank S.A., persoană juridică română organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, administrată în sistem dualist, cu sediul social în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sectorul 1, România, înregistrată în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999 și la Registrul Comerțului sub nr. J1991007706408, EUID ROONRC.J1991007706408, cod unic de înregistrare RO 361536, (denumită în continuare „Banca”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 11 august 2025, începând cu ora 10.00 la Sediul Central al UniCredit Bank S.A., situat în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sectorul 1, etaj 1, sala de conferințe "București", având următoarea ordine de zi menționată:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Luarea la cunoștință cu privire la renunțarea de către dl Marco Radice la candidatura pentru funcția de membru independent al Consiliului de Supraveghere al UniCredit Bank S.A.

2. Luarea la cunoștință cu privire la declarația de renunțare a dlui Faik Huseyin Acikalin la mandatul de membru independent al Consiliului de Supraveghere al Băncii. Renunțarea va deveni efectivă iar mandatul urmează să nu mai producă efecte începând cu data de 01.08.2025.

3. Aprobarea desemnării unui nou membru independent în Consiliul de Supraveghere al Băncii. Informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarile profesionale ale persoanei propuse pentru funcția de membru independent al Consiliului de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultate de acestia la sediul Băncii. Durata mandatului membrului nou-desemnat va fi de 3 ani, respectiv de la data de 11.08.2025 până la data de 11.08.2028. Membrul nou-desemnat își va exercita responsabilitățile după obținerea aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

4. Aprobarea împuternicirii Președintelui Executiv al Băncii și a oricăruia dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii să semneze, în numele și pentru UniCredit Bank S.A., contractul de mandat ce va fi încheiat cu noul membru al Consiliului de Supraveghere.

5. Luarea la cunoștință de către acționari a necesității ca aceștia să urmărească respectarea în mod continuu a tuturor cerințelor legale și de reglementare privind soliditatea și integritatea lor financiară precum și maniera adecvată în care trebuie realizată administrarea Băncii.

6. Aprobarea împuternicirii Președintelui Executiv al Băncii și a oricăruia dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii să semneze orice documente ce vor fi întocmite în baza hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și/sau a oricăror documente, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Președintele Executiv al Băncii și, respectiv, oricare dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii pot împuternici oricare 2 (doi) salariați ai Băncii pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat.

Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor Băncii la data de 21.07.2025, ce reprezintă data de referință. Această dată de referință va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou, conform celor menționate mai jos, din cauza neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare.

În conformitate cu prevederile art. 117 al. 6 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 67 indice 99 și art. 67 indice 102 din Regulamentul BNR nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare, lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională, cerințele de adecvare a organului de conducere precum și rezultatele evaluării adecvării persoanei propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere vor fi puse la dispoziția acționarilor Băncii, începând cu data publicării convocării/imediat după realizarea evaluării adecvarii la sediul social al Băncii din București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sector 1, în timpul orelor de program, între orele 9:30 – 17:00 și pe site-ul Băncii, la secțiunea Acționariat.

În conformitate cu prevederile art. 117 indice 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocarea și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare se vor publica pe pagina de internet a Băncii.

Acționarii care se află în imposibilitatea de a participa personal la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot da procură specială pentru a fi reprezentați de alte persoane. Acționarii persoane fizice și reprezentanții acționarilor persoane juridice vor avea asupra lor actul de identitate în vederea identificării. Modele de procură specială și de mandat de reprezentare se pot ridica de la sediul social al Băncii din București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sector 1, începând cu data convocării adunării generale. În conformitate cu prevederile art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, procurile vor fi depuse în original la sediul Băncii mai sus menționat, cu 48 de ore înainte de data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în respectiva adunare.

În cazul în care la data și ora menționate mai sus pentru prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu se întrunește cvorumul prevăzut de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cel prevăzut de Actul Constitutiv al Băncii, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 12 august 2025 la Sediul Central al UniCredit Bank S.A., situat în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sectorul 1, etaj 1, sala de conferințe "București", începând cu ora 10.00, păstrându-se aceeași ordine de zi și aceleași reguli de participare.

Președinte Directorat

Mihaela-Alina Lupu