Cât te costă taxele pentru un apartament în București, față de alte capitale europene: orașul unde costurile depășesc 58.000 de euro

Cumpărătorii de locuințe din București achită printre cele mai mici taxe și costuri asociate din Europa, potrivit unei analize realizate de brokerul online Ipotecare.ro. Valoarea minimă a costurilor asociate achiziției unei locuințe prin credit ipotecar în București se ridică la 1,59% din prețul proprietății – aproximativ 2.530 de euro pentru un apartament mediu cu două camere evaluat la 107.500 de euro.

Comparativ, în alte capitale europene costurile sunt mult mai ridicate: 5,48% în Budapesta, 5,66% în Roma, 7,99% în Madrid sau 11,64% în Viena. Chiar și Praga (1,08%) și Chișinău (0,85%) au costuri mai mici decât Bucureștiul, dar mult peste alte capitale.

Costurile asociate includ taxa de înregistrare a proprietății, costurile notariale, comisioanele de acordare a creditului ipotecar, evaluarea proprietății și, eventual, comisionul brokerului de credite. În București, cea mai mare pondere o au costurile notariale (1,5%–2% din valoarea apartamentului), în timp ce comisionul de acordare a creditului este între 0 și 190 de euro, evaluarea proprietății între 100 și 200 de euro, iar serviciile brokerului sunt gratuite.

În alte capitale, costurile suplimentare pot ajunge la zeci de mii de euro. În Sofia, acestea sunt de 3,78% din valoarea proprietății (aproximativ 5.125 de euro), în Budapesta aproape 10.000 de euro, iar în Roma circa 35.780 de euro. În Madrid, costurile minime asociate se ridică la 7,99% din valoarea locuinței, în timp ce la Amsterdam ajung la aproximativ 3%, adică circa 15.000 de euro. Cele mai mari costuri procentuale se înregistrează în Viena (11,64%), iar cele mai mari sume nete în Paris – puțin peste 58.000 de euro pentru un apartament cu două camere.

„În compararea diferitelor orașe din Europa trebuie luate în calcul și costurile inițiale asociate cumpărării unei locuințe, care includ toate taxele și cheltuielile tranzacției. Acestea cântăresc mult mai mult pentru cumpărător decât costurile creditului, împărțite pe zeci de ani. În România, accesibilitatea achiziției unei locuințe este dublată de nivelul redus al costurilor asociate, comparativ cu alte capitale europene”, a explicat Laurențiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro.

Analiza arată că principalele costuri ridicate în alte capitale sunt taxa de înregistrare a proprietății și costurile notariale, iar comisioanele pentru credit și evaluarea proprietății variază semnificativ. De asemenea, serviciile brokerilor sunt gratuite în România, Bulgaria, Cehia, Germania, Grecia, Polonia și Ungaria, dar pot ajunge la 1%-4% din valoarea proprietății în alte țări europene.