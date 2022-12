Mesajul unui român care s-a întors în țară: „La mulți ani fericiți, România și copiilor care chiuie pe ulițele tale!“

Fondatorul proiectului „Mutat la țară - Viața fără ceas“, celebru în România, explică ce înseamnă pentru el România, de 1 Decembrie.

„LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! M-am întors în România în 2016, de dor. Gardul era rupt atunci, dar țara se vedea frumoasă de aici, iar asta nu s-a schimbat.

Au trecut ani, iar acum 12 copii desenează steagul țării într-o grădiniță din Apuseni, despre care se credea că va fi desființată curând.

România nu e doar un pământ și nu e doar istorie, ci e și grădinița în care copiii desenează. România nu e doar drumul pe care merg înainte, nu e doar pârâul curat din spatele casei sau izvorul de munte din care beau apă. România e și gardul acela pe care fetița mea l-a găsit reparat atunci când a venit pe lume.

La mulți ani fericiți România și la mulți ani copiilor care chiuie pe ulițele tale!“, este mesajul postat de el pe Facebook.

Andy Hertz, fondatorul grupului „Mutat la țară - Viața fără ceas“, este un român întors din Londra să trăiască la sat, în România. „M-am născut în Arad şi am copilărit în Săvârşin. La 13 ani, când a murit mama (pe tata nu l-am avut deloc), am ajuns la Ghilad - în Timiş, în familia unchiului meu, apoi la Timişoara şi mai apoi la Hunedoara. Prin 2005 locuiam în chirie şi lucrurile din acea garsonieră de bloc turn erau tot ce aveam material pe lumea asta, şi totuşi n-am simţit niciodată astfel lipsuri. Ar fi multe de povestit, dar pe scurt, în 2011 am plecat la muncă în Londra şi am locuit acolo până în 2016”, a povestit el pe grupul „Mutat la ţară – Viaţa fără ceas”.

În Londra, Andy a început de jos, ca electrician, dar a evoluat rapid ajungând să facă proiecte, să testeze şi să semneze lucrări electrice.

„Câştigam chiar puţin pentru calificările mele, ceva peste 3.000 de lire pe lună (am început cu 1.400 în primul an). Alţii din domeniu, cu aceleaşi calificări - adică full (mai mult nu poţi face în domeniu în UK) şi cu aceleaşi responsabilităţi (adică construieşti, verifici lucrări sau semnezi acte care spun că nu există risc de incendiu sau moarte din cauze electrice), câştigă acum peste 6.000 de lire pe lună şi dacă aş fi rămas acolo, acum aş fi putut câştiga chiar mai mult, mai ales dacă aş fi făcut lucrări private sau aş fi lucrat sâmbăta. La asta am renunţat când am revenit acasă”, povestea tânărul.