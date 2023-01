Un român s-a întors cu 50.000 de euro strânși la muncă în străinătate și vrea să investească în România. Ce sfaturi a primit

Bărbatul a spus că nu știe în ce să investească banii pe care i-a muncit din greu și a cerut sfaturi pe pagina de Facebook.

Un român care a câștigat din munca în străinătate 50.000 de euro s-a întors în țară și nu știe în ce să investească banii munciți de el, prin urmare, s-a gândit să ceară sfatul pe Facebook.

”M-am întors din străinătate după ceva timp și vreau să fac ceva în țara mea, dar nu știu ce, ca să îmi vină un venit lunar. Am undeva la 50.000 € cash. Am vrut să iau un apartament în Timișoara să îl dau în chirie (era un venit pasiv de 300€ lunar), dar este prea mare investiția și nu se merită, plus că dacă dai de chiriași mai cuminți, te costă reparațiile mai mult decât profitul! Locuiesc în Mehedinți și zona este și săracă, așa că nu știu ce să fac. Cafenele au toți, dube au toți de transport, chiar nu știu! Salariile la noi în zonă nu sar de 1.500 ron net și te mai și freacă 10 ore/ zi. Poate aveți voi ceva idei!”, a scris acesta pe un grup de Facebook.

Iar sfaturile nu au întârziat să apară.

„Cauta un tip de afacere care ți se potrivește. Vrei ceva online? Magazin online, lucreaza cu distribuitori internaționali, angajează o echipa de marketing buna. (Este doar un exemplu)

Vrei ceva fizic? Aici sunt mai multe. Precum sala de jocuri (cu contract de colaborare) intr-un oras mare, un restaurant modern si cu mancare buna intr-o zona noua dezvoltată (in Timisoara sunt multe zone unde ar prinde bine), poti lua de exemplu o Franciza Rompetrol (asta ar fi cam cea mai low risk), iti poti face o firma de constructii (cu un excavator si cativa angajati poti fi subcontractat de alte firme pentru canalizări de exemplu).

Ti-am dat doar câteva exemple. Succesul tau poate varia in functie de ce știi să faci, ce relații ai etc. Eu unul nu ți-aș sugera să pui la bătaie mulți bani pentru că neavând experiență în afaceri ai șanse să eșuezi și să pierzi banii munciți în câțiva ani.Scrie-mi daca vrei să discutăm, te pot ajuta cu mai multe sfaturi”, a fost unul din sfaturi.

„Deschide-ti srl pe caen transport alternativ, apoi ia-ți atestat coordonator și șofer, îți iei mașina la 12 mii logan nou și faci bolt /uber și mai bagi și șoferi cu mașinile lor la tine le firma și le iei comisionul de 10% din net .Și nu investeti mai mult de 15 mii toată treaba și scoți bani rapid (ce-i drept nu mulți, dar un 6_8000 lei net lunar ramai)”.

„Daca vrei sa te orientezi spre afacerile de tip butique, incearca sa copiezi afacerea lui Cristian Chifoi, cu Waffen. Aici la Iasi este un stand cu clatite cu ciocolata, inghetara, banane, frisca, alte sortimente etc.. e un fel de shaorma din dulciuri. Are succes f mare, cand s-a deschis prima oara erau cozi mari, si pt 1 an cam asa a fost mereu. Apoi mai poti incerca o cartofiserie, adica sa prepari mancaruri din cartofi, sau poti vinde kurtos, dar nu dinala normal, ci invelit in inghetata, cu ciocolata etc. Vorbisem cu o franciza de la Oradea care avea asa cv si te costa cam 40.000 euro sa o deschizi, dar trebuie bani suplimentari pentru echipamente, consumabile etc. Daca nu vrei sa te orientezi spre butique, cu 50k poti incerca sa inveti 2-3 skilluri absolut necesare cum ar fi marketing, SEO (optimizare seo), branding etc, si fie iti deschizi o agentie in regim de drop service, fie te apuci sa vinzi produse online prin dropshipping pe shopify/ebay sau iti deschizi magazin online pe Amazon sau Emag. Mult succes!”

„Spălătorie self service în funcție de zona unde o amplasezi îți scoți investiția în 2-3 ani, mai pui si o cafenea și o parcare și ai si venit activ și pasiv doar că pentru asta o să ai nevoie de ceva mai mult de 50k”.