Familia Regală vinde Hotelul Furnica din Sinaia

Imobilul, monument istoric cod PH-II-m-A-16679, este amplasat pe strada Furnica nr. 50, pe un teren de 5.106 metri pătrați.

Într-o adresă datată 29 octombrie 2025, cu nr. 30766, Majestatea Sa Margareta a României, ASR Principesa Elena, Irina Walker, ASR Principesa Sofia și ASR Principesa Maria au informat Consiliul Județean Prahova despre intenția de a vinde imobilul.

Joi, consilierii județeni vor dezbate proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune. Practic, dacă CJ Prahova refuză, șansele ca autoritățile locale să cumpere clădirea devin minime, ceea ce ar deschide calea unei tranzacții pe piața liberă, scrie presa locală.

Dacă autoritățile locale renunță oficial la dreptul de preemțiune, clădirea ar putea ajunge în proprietatea unui investitor privat. Specialiștii atrag însă atenția că un asemenea imobil necesită proiect amplu de restaurare, respectarea normelor pentru monumente istorice și, desigur, investiții consistente pentru reintegrarea în circuitul turistic.

Prețul cerut pentru imobil este de 3,7 milioane de euro.

Puțini turiști știu că actualul Hotel „Furnica” nu a fost conceput inițial ca hotel, ci ca ansamblu de servicii pentru domeniul Peleșului. În realitate, clădirea a găzduit locuințele servitorilor și ale personalului tehnic, inclusiv 40 de camere pentru angajați, spălătoria Domeniului Regal și grajdurile noi cu o capacitate de 24 de cai. Totul, însă, într-o arhitectură de o eleganță rar întâlnită pentru niște anexe.

Arhitectul ansamblului a fost Karel Liman, același care a proiectat și mare parte din Castelul Pelișor și a extins Castelul Peleș. Inaugurate în 1912, „grajdurile noi” erau realizate în stilul specific domeniului regal, cu atenție la proporții, materialitate și amplasament, pentru a păstra unitatea vizuală a întregului complex.

Astăzi, clădirea impresionează prin masivitatea zidăriei, acoperișurile ample, detaliile din lemn și piatră, dar puțini își pot imagina funcția inițială. Pentru vizitatorul modern, pare un han de lux sau un hotel de munte, însă, în urmă cu un secol, era una dintre cele mai moderne zone utilitare ale reședinței regale.

Potrivit site-ului patrimoniupeles.ro, Hotelul Furnica este astăzi închis și păstrat în regim de conservare, în așteptarea unui proiect de renovare care să îl readucă în circuitul turistic și cultural.