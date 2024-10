Un gigant din tehnologie anunță concedieri în masă: 15.000 de angajați pot rămâne fără job

Un gigant din tehnologie cu peste 267.000 de angajați la nivel global a anunțat că va renunța la circa 10% din forța sa de muncă din străinătate, salariații fiind deja chemați la întâlniri cu managerii HR.

Disponibilizările de la Samsung Electronics ar putea afecta aproximativ 10% din forța de muncă din sud-estul Asiei, Australia şi Noua Zeelandă, deși cifrele pentru fiecare filială pot varia, a spus o sursă avizată.

Compania sud-coreeană are aproximativ 147.000 de angajați în străinătate, mai mult de jumătate din numărul total de angajați de peste 267.800, potrivit celui mai recent raport de sustenabilitate al său. Nu plănuiește concedieri pe piața sa de origine, ceea ce înseamnă că va concedia aproximativ 15.000 de angajați.

Personalul Samsung din diferite echipe din Singapore a fost chemat marți la întâlniri private cu managerii de resurse umaneși au fost informați cu privire la detaliile pachetului de retragere și de indemnizație, a spus o altă persoană familiară cu problema.

„Unele filiale de peste mări efectuează ajustări de rutină a forței de muncă pentru a îmbunătăți eficiența operațională”, a spus un purtător de cuvânt al Samsung. „Compania nu a stabilit un număr țintă pentru nicio poziție anume”, a adăugat el.

Acțiunile Samsung au scăzut cu peste 20% în acest an, deoarece cel mai mare producător de cipuri și smartphone-uri din lume se luptă pe piețele cheie. A rămas în urma rivalului SK Hynix Inc. în ceea ce privește cipurile utilizate pentru inteligența artificială și a înregistrat puține progrese față de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co în producția de cipuri personalizate pentru clienții externi.

Sarcina de a conduce Samsung prin cele mai recente provocări revine acum președintelui executiv Jay Y. Lee, nepotul fondatorului companiei. Bărbatul de 56 de ani a fost achitat de acuzațiile de manipulare a stocurilor în februarie, după ani de necazuri legale.

Compania și-a redus dimensiunea forței de muncă în trecut. Samsung a redus recent aproximativ 10% din locurile de muncă din India și unele părți ale Americii Latine, potrivit uneia dintre sursele citate de Bloomberg. Compania își propune să păstreze locurile de muncă în producție, în timp ce reduce funcțiile de management și suport. Cifrele vor fi afectate de reglementările locale de muncă și de prioritățile financiare.