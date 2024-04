Samsung, pe locul 1 în topul firmelor cu cel mai mare capital de brand

În percepțiile consumatorilor români, brandul Samsung s-a clasat în 2023 pe locul 1 din top 30 pentru cel mai mare capital de brand, acesta fiind de trei ori mai mare decât media din categoria produselor electronice.

„Recunoașterea de la Kantar și desemnarea Samsung ca cel mai puternic brand din cele 100 analizate, este o confirmare a faptului că strategia noastră de a pune consumatorii în centrul tuturor acțiunilor noastre aduce rezultate valoroase. Fiecare produs sau serviciu pe care îl lansăm are în spate și feedback-ul oamenilor care le folosesc, despre cum putem să aducem plus valoare în viețile lor. La fel, orice campanie pe care o derulăm are ca fundament impactul asupra consumatorilor și legăturile emoționale pe care vrem să le construim”, a menționat Simona Panait, Head of Marketing Samsung România.

Clasamentul a fost alcătuit pe baza aceluiași model (MDf – Meaningfully Different Framework) care este folosit de companie în fiecare an, la realizarea clasamentului BrandZ al celor mai valoroase 100 de branduri la nivel global.

Spre deosebire de clasamentul global, cel realizat de Kantar România nu include și date despre valoarea financiară a brandurilor, ci doar valoarea percepută de către români și acoperă doar 8 categorii din piață.

În deschiderea sesiunilor, Carmen Pătrașcu, Managing Director Kantar România, a punctat faptul că pentru branduri este un context extrem de provocator. Ele trebuie să țină cont de faptul că turbulențele sunt permanente: fie că sunt sanitare, macro-economice și geo-politice sau militare. În același timp, brandurile trebuie să ajungă în mod cât mai eficient și cât mai relevant la consumatori, să navigheze un peisaj media și al punctelor de interacțiune hyper-fragmentate. „Hyper-fragmentarea canalelor media, a punctelor de contact cu consumatorii și multiplele anxietăți prin care trec aceștia în ultimii ani, face să fie critic pentru branduri să aibă cât mai multă claritate, să găsească și să urmărească un fir roșu, în tot ceea ce fac”.

„Capitalul de brand este un factor crucial în succesul unei companii, deoarece acesta contribuie la creșterea vânzărilor și oferă protecție împotriva presiunii reduceri de preț în perioade complicate”, a continuat Mădălin Vladu, Senior Director, Brand Lead la Kantar România. „În plus, analiza noastră a arătat că mărcile care au o poziționare mai clară în mintea consumatorilor, ajută atât la obținerea unul nivel superior al capitalului de brand dar și în piață, având o bază mai mare de consumatori care le-au cumpărat recent și o capacitate de retenție mai bună”.

Analiza a evidențiat rolul esențial al capitalului de marcă în susținerea unor prețuri mai mari, a unei poziționări Premium. 40% dintre brandurile analizate de Kantar România au dificultăți, în sensul că fie sunt văzute drept un simplu produs (commodity), fie că prezintă risc de erodare a marjei de profit sau pur și simplu sunt văzute ca fiind prea scumpe pentru cât oferă.

Experții Kantar au arătat că brandurile care se bazează excesiv pe promoții și pe reducerea prețurilor, vor avea dificultăți să revină la un nivel de preț anterior, odată ce puterea de cumpărare va reveni. Astfel, este critic ca ele să investească în percepțiile despre brand pentru a putea să justifice alegerea de a nu reduce prețul sau de a cere un preț mai mare.

„În urma analizelor făcute de noi pe baza globală BrandZ, a reieșit că până și acei consumatori care aleg în funcție de preț, plătesc mai mult pentru acele branduri pe care ei le identifică ca fiind diferite, într-un mod relevant pentru nevoile lor. Datele arată că ei plătesc cu 14% mai mult. Iar aceștia sunt oamenii care spun că mărcile nu contează deloc pentru ei și că aleg întotdeauna prețul!”, ne spune Geoffrey Ferlay, Director Offer & Commercial Planning Kantar North and Eastern Europe.

Dintre brandurile analizate, cele care reușesc să justifice cel mai bine poziționarea de preț pe care o au sunt: Samsung, Jack Daniel’s, Revolut, Ferrero Rocher, Angelli, Lavazza, Apple, Raffaelo, eMAG și Milka.