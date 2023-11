Un atac cibernetic asupra celei mai mari bănci din China ar putea afecta economia americană

O unitate americană a Băncii Industriale și Comerciale a Chinei (ICBC) a fost afectată săptămâna aceasta de un atac cibernetic, de tipul “ransomware”, atac care a perturbat o parte din sistemele sale, ceea ce ar fi afectat lichiditatea titlurilor de trezorerie americane, transmite CNN.

ICBC Financial Services, care are sediul central la New York, a precizat într-o declarație că atacul, care a avut loc miercuri, a fost raportat autorităților.

Instituția, cu sprijinul specialiștilor, încearcă să se recupereze în urma atacului cibernetic.

"Am compensat cu succes tranzacțiile cu Trezoreria SUA executate miercuri ... și tranzacțiile de finanțare a acordurilor de răscumpărare, efectuate joi", a precizat un oficial.

Atacurile de tip ransomware sunt o formă de extorcare cibernetică. Autorul blochează datele sau rețelele victimei și cere o plată pentru a debloca accesul

Sistemele sediului central al ICBC din Beijing și ale altor unități din țară și din străinătate nu au fost afectate de acest incident, la fel ca și sucursala ICBC din New York, a precizat unitatea.

ICBC, deținută de stat, este cea mai mare dintre cele "patru mari" bănci din China și cel mai mare creditor din lume în funcție de active, potrivit S&P Global. Vineri, Ministerul de Externe al Chinei a declarat că banca acordă o atenție deosebită incidentului.

Acesta "a finalizat gestionarea și supravegherea de urgență, într-un efort de a minimiza impactul riscului și pierderile", a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Wang Wenbin, în cadrul unei conferințe de presă obișnuite.

Autoritățile de reglementare financiară la nivel mondial evaluează repercusiunile

"Suntem conștienți de problema securității cibernetice și suntem în contact regulat cu participanții cheie din sectorul financiar, pe lângă autoritățile federale de reglementare. Continuăm să monitorizăm situația", a declarat un purtător de cuvânt al Trezoreriei.

Comisia pentru valori mobiliare și burse din SUA este, de asemenea, la curent cu incidentul și "continuă să monitorizeze cu accent pe menținerea unor piețe corecte și ordonate", a declarat un purtător de cuvânt al agenției.

Un purtător de cuvânt al Autorității britanice de conduită financiară a declarat că "comunică cu autoritățile și firmele relevante din SUA și Marea Britanie pentru a identifica orice impact asupra serviciilor financiare din Regatul Unit".

Financial Times și Reuters au citat unii participanți pe piață care au declarat că tranzacțiile care treceau prin ICBC au fost perturbate, ceea ce a afectat lichiditatea pieței. Nu este clar dacă incidentul a contribuit la licitația slabă de obligațiuni pe 30 de ani desfășurată joi de Trezoreria SUA.

După licitație, a avut loc o "vânzare bruscă" a titlurilor de Trezorerie, a scris Ipek Ozkardeskaya, analist senior la Swissquote Bank, într-o notă adresată vineri investitorilor, spunând că randamentele au crescut pentru o serie de obligațiuni diferite.

"Desigur, saltul brusc al randamentelor din SUA a afectat ieri apetitul pentru acțiunile americane", a spus ea.

Licitația de obligațiuni americane a adus cu sine multă volatilitate, întrebări și incertitudine

China este un jucător important pe piața titlurilor de Trezorerie. Potrivit celor mai recente date ale Departamentului de Trezorerie al SUA, China deținea titluri de trezorerie în valoare de 805,4 miliarde de dolari în luna august. Este al doilea cel mai mare deținător străin de bonuri de trezorerie americane din lume, după Japonia.

La nivel mondial, atacurile ransomware au perturbat operațiunile companiilor și serviciile publice cheie. Problema a devenit o preocupare de securitate națională și economică pentru administrația președintelui Joe Biden.