Mai ceva ca-n telenovele. Doi fotbaliști au făcut schimb de partenere și fiecare a devenit tatăl vitreg al copiilor celuilalt

O adevărată telenovela are loc în fotbalul brazilian. Leo Pereira, fundaș la Flamengo, s-a căsătorit cu fosta iubită a apărătorului lui Real Madrid, Eder Militao, devenind tatăl vitreg al fiicei acestuia. Dar jucătorul galacticilor a „ripostat”, căsătorindu-se cu fosta parteneră a lui Leo Pereira, astfel că și el e acum tatăl vitreg al copiilor conaționalului său.

Cei doi fotbaliști au făcut un schimb de foste partenere, spre deliciul presei mondene. Fundașul lui Real Madrid, care în trecut a avut o relație cu Karoline Lima, cu care are și o fiică, este acum într-o relație cu Taina Castro. Aceasta din urmă a fost parteneră a jucătorului de la Flamengo care acum formează un cuplu cu Karoline Lima.

Astfel, Militao a devenit tatăl vitreg al copiilor fotbalistului echipei braziliene, în timp ce Pereira are aceeași calitate pentru fata fundașului central al madrilenilor - o adevărată telenovelă braziliană.

Cuplul invincibil vs cuplul perfect

Karoline Lima, care a fost părăsită de fotbalistul Realului cu doar câteva zile înainte să nască, a ajuns în brațele lui Leonardo Pereira. Acesta din urmă și-a făcut publică relația prin mai multe postări pe Instagram, într-una dintre acestea scriind: „Încă o cupă, dragostea mea. Suntem încă invincibili. Este începutul unei povești minunate pe care o vom construi împreună. Îți mulțumesc pentru tot, te iubesc”.

Militao nu s-a lăsat mai prejos și și-a recunoscut relația câteva luni mai târziu. Pe aceeași rețea de socializare, al a urcat mai multe fotografii, pe care le-a intitulat „cuplul perfect”.