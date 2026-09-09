Un an greu pentru platformele cripto. Pierderi de peste 3,6 miliarde de dolari în urma atacurilor cibernetice

Platformele de criptomonede au pierdut peste 3,63 miliarde de dolari în urma atacurilor cibernetice, deși majoritatea trecuseră prin audituri de securitate, arată un nou raport.

Au fost înregistrate pierderi de peste 3,63 miliarde de dolari Foto: Shutterstock

Auditurile de securitate nu au fost suficiente pentru a proteja numeroase platforme de criptomonede de atacuri informatice care au provocat pierderi financiare, potrivit unui raport publicat pe 27 august de CoinGecko și citat de CNBC.

În perioada ianuarie 2025 - iulie 2026, platformele de criptomonede au pierdut peste 3,63 miliarde de dolari în urma mai multor tipuri de atacuri cibernetice și a furtului unor chei de acces, arată raportul.

Aproximativ 88% din fondurile furate proveneau de pe platforme care trecuseră prin „audituri de securitate independente”, în timp ce circa 60% dintre platformele afectate fuseseră supuse unor astfel de verificări, potrivit raportului. CoinGecko precizează că majoritatea atacurilor au vizat zone care, de regulă, nu sunt acoperite de aceste audituri.

Cea mai mare pierdere a fost înregistrată de Bybit, potrivit raportului, care citează furtul de 1,4 miliarde de dolari din februarie 2025. Compania de analiză blockchain Elliptic a atribuit atacul Coreei de Nord.

Pe locul al doilea s-a aflat KelpDao, care a pierdut 292 de milioane de dolari, urmată de Drift Protocol, cu pierderi de 285 de milioane de dolari, potrivit raportului.

Bybit, KelpDao și Drift Protocol nu au răspuns imediat solicitării CNBC de a comenta informațiile.

Printre cele mai frecvente metode prin care companiile de criptomonede au fost compromise de hackeri și au pierdut fonduri s-a numărat furtul cheilor de acces, potrivit raportului, potrivit Yahoo Finance.

Potrivit CoinGecko, majoritatea atacurilor cibernetice care au vizat platformele și companiile de criptomonede continuă să fie comise de hackeri din Coreea de Nord.