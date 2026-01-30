Tendințe de vacanță 2026: de la all-inclusive la sejururi personalizate. Ce preferințe au românii de Valentine’s Day

Experții în turism au analizat o serie de rapoarte și prognoze pentru a identifica principalele tendințe de călătorie pentru 2026, bazându-se pe surse de referință precum Amadeus Travel Trends 2026, Skyscanner Trend Insights și EHL Hospitality Outlook 2026.

Trendurile sunt prezentate pentru a-i ajuta pe călători să aleagă destinația și tipul de vacanță potrivite, dar și să îi inspire pe cei mai experimentați cu ceva nou.

Tendințe de vacanță 2026

1. All-inclusive în 2026: mai mult decât cazare și mese

Vacanțele all-inclusive trec printr-o transformare. Nu mai este vorba doar despre mâncare și o cameră de hotel — astăzi, ele oferă un spectru complet de experiențe.

În ultimii ani, vacanțele all-inclusive au început să iasă din zona standardizată și să ofere turiștilor extra-opțiuni cât mai diverse, la alegere, pentru a le crea o experiență personalizată.

Programele culturale, sesiunile de wellness, workshopurile, divertismentul de seară, precum și activitățile sportive și nautice devin o parte esențială a vacanțelor în ziua de azi.

În Egipt, conceptul all-inclusive combină relaxarea pe plajă cu sesiuni de scufundări în Marea Roșie, programe spa și de entertainment pentru copii mici și mari, fiindcă destinația vrea să atragă atât cuplurile, cât și familiile.

În Turcia, călătorii aleg resorturi cu programe extinse de divertisment și experiențe culinare locale, iar pe insulele grecești vacanțele pot include excursii cu plimbări prin sate pitorești și tururi gastronomice.

2. AI și Travel Mixology

Tot mai mulți călători își planifică vacanțele cu ajutorul inteligenței artificiale. Travel Mixology le permite să combine evenimente locale, opțiuni de relaxare și recomandări, creând călătorii adaptate intereselor personale și stilului preferat de vacanță.

De exemplu, în Maldive, AI ajută instantaneu la selectarea celor mai bune plaje, activități nautice și excursii în funcție de ritmul și preferințele fiecărui turist.

În Albania, itinerariile personalizate îmbină relaxarea la mare cu drumeții montane și atracții naturale, iar în Emiratele Arabe Unite, călătorii aleg din ce în ce mai des tururi urbane personalizate, axate pe arhitectură, gastronomie și experiențe locale.

Datorită AI, vacanțele devin mai flexibile și mai bine planificate, combinând armonios relaxarea, experiențele noi și descoperirile culturale într-o singură călătorie.

3. Whycation — călătorii cu scop

Astăzi, turiștii își doresc mai mult decât o vacanță clasică la plajă. Călătoriile devin oportunități de a învăța lucruri noi, de a relaționa și de a explora tradițiile locale.

De exemplu, un retreat de yoga în Sri Lanka îi poate ajuta pe vizitatori să-și dezvolte rutine personale și mindfulness, în timp ce un curs de gătit în Thailanda oferă experiență practică în bucătăria și cultura locală.

În Cipru, vacanțele de familie includ adesea workshopuri interactive și excursii care implică toți membrii familiei. Whycation le permite călătorilor să îmbine relaxarea cu activități cu sens, care lasă amintiri memorabile.

4. Turismul inspirat din cultura pop

Turismul de tip Pop Culture se concentrează pe experiențe inspirate din cultura modernă, muzică, filme, seriale și evenimente locale. Călătorii își doresc mai mult decât o plajă și un hotel — caută experiențe pe care să le simtă, să le împărtășească și să și le amintească.

În Zanzibar, turiștii se pot bucura de vacanțe romantice sau pline de aventură, care combină relaxarea pe plajă cu activități nautice și imersiune culturală. Astfel de destinații surprind atmosfera văzută în seriale precum The White Lotus, punând accent pe frumusețea naturală, liniște și armonie.

În Turcia, turiștii pot explora orașe istorice, pot participa la festivaluri locale și pot lua parte la workshopuri de gătit sau meșteșuguri.

Turismul inspirat din cultura pop transformă călătoria într-o aventură unică, combinând relaxarea, activitățile și experiențele culturale în amintiri care durează ani la rând.

5. Zboruri directe și rute noi

Companiile aeriene moderne oferă tot mai multe zboruri directe, făcând destinațiile îndepărtate mai accesibile. Grupurile organizate pot călători confortabil, fără escale, economisind timp și începând vacanța imediat.

De exemplu, zborurile directe din Europa către Hainan, în China, oferă acces facil la această insulă exotică, cu natură unică, plaje tropicale și cultură locală. Astfel, Hainan devine o opțiune atractivă pentru cei care caută o vacanță exotică accesibilă, fără a pierde timp cu conexiuni lungi.

6. Wellness și turism de sănătate

Turismul de wellness devine din ce în ce mai popular. Yoga, tratamentele spa, programele de fitness și ritualurile de sănătate sunt acum părți integrante ale multor resorturi.

Grecia și Turcia oferă programe de wellness pe plajă și în centre spa, în timp ce Maldivele și Thailanda atrag turiști cu retreaturi, sesiuni de yoga și activități de fitness. Vacanțele de wellness permit îmbinarea relaxării cu revitalizarea și armonia, creând o experiență de călătorie holistică.

7. Natură și turism activ

Pe de altă parte, cererea pentru turismul activ în aer liber continuă să crească, turiștii fiind interesați să-și continue stilul de viață sănătos și în vacanță, potrivit experților Join Up!. Drumețiile montane, parcurile naționale și traseele eco sunt tot mai apreciate de cei care caută explorare prin aventură și aer curat.

Albania, Muntenegru și Bulgaria atrag turiști cu trasee montane și tururi tematice, în timp ce Sri Lanka, Thailanda și Hainan (China) oferă eco-trekking, cascade și aventuri în parcuri naționale. Tururile active oferă și emoție, și efort fizic, îmbinând relaxarea cu aventura.

Atunci când își planifică o vacanță în 2026, turiștii au început să aleagă mai întâi ce contează cel mai mult pentru ei: relaxare, aventură, wellness sau imersiune culturală.

Consultanța în turism câștigă teren

Consultanții de călătorii joacă un rol crucial în 2026, putând creea, la cerere, itinerarii personalizate care răspund nevoilor specifice ale clienților, în schimbul unor comisioane mult mai mici decât cele practicate de agenții.

Unui consultant în turism îi poți spune în ce zonă vrei să mergi, ce pretenții de cazare ai, cât de aproape sau de departe de plajă sau centru vrei să fie hotelul și îi poți cere chiar să-ți spună cât costă o masă la restaurant sau o bere.

Un consultant în turism nu se limitează doar la a face rezervarea, pe care poți alege să o plătești acolo, la destinație, nu în avans, ci anticipează preferințele și construiesc experiențe unice.

Pe de altă parte, planificarea timpurie devine normă, cu 75% dintre clienți rezervând vacanțe cu 5 până la 11 luni în avans, pentru a asigura accesul la cele mai exclusiviste servicii.

Experiențele personalizate vor domina piața, cu itinerarii concepute pentru a implica turiștii în cultura, natura și istoria locală. În 2026, activitățile precum tururile istorice ghidate, degustările culinare personalizate sau aventurile sustenabile în natură vor fi la mare căutare.

„Italia rămâne un magnet pentru lux, cu regiuni precum Toscana și Lacul Como, unde vilele private și experiențele vinicole rafinate atrag vizitatori sofisticați. Grecia își consolidează poziția prin tururi private și iahturi exclusiviste, iar Japonia impresionează prin îmbinarea tradițiilor antice cu luxul modern, în special prin stațiuni onsen dedicate wellness-ului. Portugalia devine o destinație emergentă, cu Algarve și Porto oferind atât izolare, cât și aventură”, a declarat expertul în turism Răzvan Pascu.

Motivațiile pentru călătoriile de lux sunt variate, dar sărbătorirea etapelor importante ocupă un loc central. Peste 81% dintre călătorii de lux își rezervă vacanțe pentru aniversări, nunți sau absolviri. În paralel, călătoriile multigenerationale căștigă teren, familiile dorind să se reunească în locuri exclusiviste, cu vile private și retrageri spa dedicate.

Valentine’s Day în România

În România, Valentine’s Day este din ce în ce mai promovată ca o perioadă de mini-vacanțe romantice, iar ofertele interne includ sejururi la munte sau în orașe importante ale țării.

Destinațiile populare pentru astfel de escapade sunt stațiunile montane (Valea Prahovei, Transfăgărășan) sau orașele cu spații cozy și oferte speciale de 14 februarie.

Cuplurile preferă mai puțin aglomerația și mai multă intimitate, asezonate cu experiențe personalizate, precizează Denisa Septilici, CEO Agentie de turism Traveland România.

O altă tendință este combinarea zilelor de Valentine’s cu activități inedite (schi, spa, cine romantice în natură).

Topul atracțiilor turistice din România:

Sinaia / Bușteni / Poiana Brașov au hoteluri cu spa, jacuzzi, masaje pentru cupluri, oferind cine romantice cu vedere la munte, dar și plimbări cu telegondola, șemineu, degustări de vin.

Colibița este foarte populară pentru cupluri tinere, cu cabane și hoteluri cu vedere la lac, atmosferă intimă, în timp ce în Brașov tinerele cupluri pot face plimbări în centrul vechi și pot lua masa în restaurante cochete sau se pot caza în case istorice sau hoteluri boutique.

Sibiu oferă deopotrivă un city break cultural și gastronomia locală, dar și evenimente, muzee, atmosferă boemă.

Deosebit de căutate sunt și pensiunile premium din Maramureș, dar și cele din Transilvania, în special din zona Viscri și Valea Zălanului, care oferă liniște, experiențe autentice și mâncare locală, doarte căutate de cuplurile care vor deconectare.

Având în vedere ca luna februarie vine și cu o vacanță a celor mai mici, familiile cu copii prioritizează vacanțele care combină experiențe pentru cei mici cu relaxare: parcuri tematice, activități outdoor, destinații la mare sau montane, parcurile de distracții și aventurile în aer liber se află frecvent în topul preferințelor familiilor cu copii.



