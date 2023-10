Topul țărilor în care ajung cele mai multe mărfuri românești produse de IMM-uri

IMM-urile românești exportă cantități din ce în ce mai mari către Europa, fiind înregistrată o creștere de 20% a cantității de mărfuri transportate către piețele externe în 2023 față de anul trecut.

Cele mai transportate mărfuri sunt din categoriile produse alimentare, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte și industrie ușoară, potrivit datelor DSV Road, parte din grupul danez DSV, a treia cea mai mare companie de servicii de transport de mărfuri din Europa.

Potrivit raportului DSV Road, IMM-urile românești transportă între 2.000 și 5.000 de tone de mărfuri lunar, fiind efectuate 900 de transporturi pe lună. Cele mai multe mărfuri exportate de IMM-urile locale ajung în Germania, Italia, Polonia, Slovacia, Republica Cehă și Ungaria, ceea ce arată o diversificare a piețelor și abilitatea companiilor românești de a se adapta cerințelor internaționale.

"Observăm o creștere semnificativă în exporturile IMM-urilor românești de la an la an. Acest lucru demonstrează nu doar abilitatea acestor companii de a se adapta mediului concurențial european, dar și dorința lor de a contribui la dezvoltarea economiei românești prin extinderea activității pe piețele internaționale. DSV Road susține companiile mici și mijlocii din România prin servicii de transport de tip grupaj, de altfel cel mai folosit tip de transport de aceste companii, care le ajută să reducă cheltuielile cu până la 80%, prin optimizarea de rute și prin extinderea rutelor către mai multe piețe. Iar de la an la an înregistrăm creșteri ale numărului de clienți IMM-uri din domenii diverse pentru servicii de transport atât între România și Europa, cât și pentru transport intern de mărfuri, o piață în creștere pentru compania noastră", a declarat Sergiu Iordache, Managing Director DSV Road.

70% din mărfuri provin de la IMM-uri

Din totalul de clienți DSV Road, 70% este reprezentat de IMM-uri, în special din domeniile FMCG, retail, confecții, industria chimică și pharma. Cele mai multe dintre acestea importă mărfuri din diverse țări din Europa, în proporție de 80%, dar activitatea lor de export este în creștere constantă.

Cel mai folosit tip de transport de către IMM-uri, în proporție de peste 90%, este transportul de tip grupaj, care permite transportarea cantității dorite de mărfuri, de la 10 kg la 3.000 kg per camion, alături de mărfurile altor firme. Doar 5% din IMM-uri închiriază un camion complet pentru transportul de mărfuri.

Pe locul următor se află transportul intermodal (rutier+feroviar), ales de IMM-urile din România pentru disponibilitatea capacității stabile de transport, pentru costurile mai puțin fluctuante comparativ cu cele de transport rutier, pentru capacitatea utilă de încărcare mărită si, în mod special, pentru impactul redus asupra mediului înconjurător. Transportul intermodal poate reduce cantitatea de emisii de carbon cu până la 70%.

De altfel, un interes crescut al IMM-urilor este și pentru soluția de Green Transport, acestea urmând trendul companiilor multinaționale cu programe de sustenabilitate și strategie ESG de a opta pentru transport de mărfuri pe bază de biocombustibil. Totodată, IMM-urile apelează la analiza impactului asupra mediului prin mărfurile transportate, folosind aplicația CO2 Reporting Tool, prin care este calculată cantitatea de emisii de CO2, primind astfel consultanță pentru optimizarea lanțului logistic.

DSV Road are ca obiectiv reducerea cu până la 40% a cantității de emisii de carbon până în 2030, inclusiv în România. Astfel, la nivelul grupului DSV este disponibil un fond de finanțare în valoare totală de 1 miliard de coroane daneze (peste 134 milioane euro), din care pot fi atrase investiții în programe de ESG, de reducere a CO2 și de protejare a mediului în România.

România este una dintre cele mai importante piețe din regiune pentru grupul danez DSV, prezent local de aproape 30 de ani. Astfel, pentru 2023, compania DSV Road se așteaptă la o creștere a business-ului cu 10%, după ce anul trecut a înregistrat o cifră de afaceri de 70 de milioane de euro, mai mare cu 40% decât în 2021, datorită creșterii numărului de clienți și a cererii pentru toate tipurile de transport, în special grupaj și intermodal.