Topul ţărilor din Europa cu cei mai mulţi miliardari. Pe ce loc se află România și care este averea celor mai bogați români

Cu 171 de miliardari și o avere combinată de peste 670 de miliarde de euro, Germania rămâne centrul financiar al Europei. România se clasează pe locul 20, având șase miliardari recunoscuți la nivel internațional.

Germania ocupă prima poziție în Europa în clasamentul țărilor cu cei mai mulți miliardari și locul patru la nivel mondial. Potrivit datelor publicate de Euronews, care citează Forbes, Germania numără 171 de miliardari, ale căror averi combinate depășesc 676,4 miliarde de euro.

Ţările europene cu cei mai mulţi miliardari

Cel mai bogat german este Dieter Schwarz, fondatorul grupului Lidl și Kaufland, cu o avere estimată la 35 de miliarde de euro (41 de miliarde de dolari). De asemenea, el ocupă locul 37 în lume.

Pe locul al doilea în Europa se situează Italia, cu 74 de miliardari și o avere totală estimată la 289 de miliarde de euro (339 de miliarde de dolari). Cea mai bogată persoană din Italia este Giovanni Ferrero, moștenitorul imperiului de dulciuri Ferrero, care deține o avere de 32,6 miliarde de euro (38,2 miliarde de dolari), clasându-se pe locul 41 la nivel global.

Regatul Unit se află pe poziția a treia, cu 55 de miliardari, care cumulează 203 miliarde de euro (238 de miliarde de dolari), iar cel mai bogat britanic este Michael Platt, fondatorul fondului BlueCrest Capital, a cărui avere este estimată la 14 miliarde de lire sterline (16 miliarde de euro), ocupând locul 106 în lume.

Franța completează topul primelor patru țări europene, cu 52 de miliardari în anul 2025. Cel mai bogat dintre aceștia este Bernard Arnault, președintele conglomeratului de lux LVMH, care deține branduri celebre precum Louis Vuitton, Christian Dior și Sephora, averea sa fiind în 2025 estimată la 152 de miliarde de euro (178 de miliarde de dolari), ceea ce îl plasează pe locul 5 mondial, după ce a ocupat prima poziție în 2024.

Cei mai bogaţi români

România se află pe locul 20 în Europa, cu șase miliardari incluși în lista Forbes pentru anul 2025, în această ordine:

* Ion Țiriac – 2,1 miliarde dolari

* Dragoș Pavăl – 2 miliarde dolari

* Daniel Dines – 1,4 miliarde dolari

* Adrian Pavăl – 1,3 miliarde dolari

* Matei Zaharia & Ion Stoica – 2,5 miliarde dolari împreună.

Forbes estimează că, la nivel global, există peste 3.000 de miliardari, cu o avere totală de 16,1 trilioane de dolari (13,7 trilioane de euro) şi că peste jumătate din această avere se concentrează în Statele Unite, China și India, țări care adună și cel mai mare număr de miliardari.

Lista Forbes se bazează pe estimări în dolari americani și reflectă cetățenia indivizilor, nu țara în care locuiesc efectiv.