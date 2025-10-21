Patru companii, amendate cu 2,3 milioane de lei petru că au trucat licitații organizate de CNAIR

Consiliul Concurenţei a sancţionat companiile Tredeco Holding SRL, Trecon Logistic SRL, Data Capture SRL și Geo Drumuri Banat SRL cu amenzi în valoare totală de 2.317.896,04 lei (aproximativ 466.000 euro) pentru trucarea unor licitații publice organizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR) prin DRDP Brașov, DRDP București, DRDP Constanța și DRDP Timișoara.

Amenzile au fost aplicate astfel:

Trecon Logistic SRL, Arad: 187.718,84 lei

Tredeco Holding SRL, Arad: 1.790.037,69 lei

Data Capture SRL, Arad: 229.624,31 lei

· Geo Drumuri Banat SRL, Caraș-Severin: 110.515,20 lei.

Autoritatea de concurenţă a constatat, în urma unei investigaţii, că cele patru companii și-au coordonat comportamentul în cadrul a șapte proceduri de achiziție publică pentru lucrări de întreținere curentă a rețelei de drumuri naționale și autostrăzi aflate în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR SA), prin DRDP Brașov, DRDP București, DRDP Constanța și DRDP Timișoara.

Practic, companiile au depus ofertele în urma unui schimb de informații sensibile din punct de vedere concurențial, strategia fiind de a-și împărți piața. Această strategie a condus la restricționarea concurenței pe piața lucrărilor de întreținere curentă a rețelei de drumuri naționale și autostrăzi.

Reamintim că legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii și practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească, în special cele care stabilesc prețuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile.

Decizia autorității de concurență va fi publicată pe site-ul instituției după eliminarea informațiilor confidențiale.