Tarifele RCA ar putea fi plafonate până la finalul anului

Autoritatea de Supraveghere Financiară a propus un proiect de prelungire până la 31 decembrie a Hotărârii de Guvern care stabileşte tarifele maximale pe care societăţile de asigurări le vor practica, a declarat luni Valentin Ionescu, director general al Direcţiei Generale Asigurări, ASF.

"Consiliul ASF a aprobat un proiect de prelungire a Hotărârii de Guvern care stabileşte tarifele maximale pe care societăţile de asigurări le vor practica, adică cele de la sfârşitul lunii februarie 2023. Propunerea noastră este de a prelungi această HG până la data de 31 decembrie. Nu există modificări, avem o simplă propunere de prelungire a HG, este un proiect pe care noi l-am înaintat Ministerului de Finanţe", a precizat Ionescu, la Palatul Parlamentului, unde a participat la o dezbatere organizată de Comisia economică din Senat, pe tema asigurărilor auto.

Întrebat care au fost efectele acestei plafonări, Ionescu a spus că actul normativ în discuţie i-a avantajat pe cumpărătorii de poliţe RCA, în sensul că asigurătorii s-au raportat la preţurile raportate la sfârşitul lunii februarie.

"De când a fost în vigoare această HG, noi am monitorizat evoluţiile din piaţă şi cred că a adus un avantaj consumatorilor, celor care îşi cumpără poliţe RCA, în sensul că asigurătorii s-au raportat la preţurile raportate la sfârşitul lunii februarie. Am încercat să evităm creşterea tarifelor cu inflaţia, cu alte costuri care au putut apărea în această perioadă, având în vedere că asigurătorul cel mai mare de la acel moment a ieşit din piaţă. Deci ne-am dorit să avem o stabilitate în piaţă pe care am avut-o, o repartizare a cotei de piaţă rămase după ieşirea Euroins cât mai uniformă şi corectă către societăţile care îşi pot permite această cotă - şi lucrul acesta s-a întâmplat - şi o stabilitate a preţurilor în marja pe care companiile de asigurări au avut-o la sfârşitul lunii februarie", a concluzionat oficialul ASF.

Tarifele plafonate ale RCA ar fi expirat în octombrie 2023.