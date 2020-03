VIDEO Şomaj tehnic: Violeta Alexandru cere angajatorilor să pregătească documentele

" Am simplificat procedura prin care companiile pot avea acces la resursele guvernamentale care să le permită să acorde angajaţilor fondurile pentru şomaj tehnic. Am decis să propun completarea Ordonanţei 30/2020, primul act normativ care se referea la şomajul tehnic, urmare a semnalelor pe care le-am primit din partea sindicatelor, patronatelor, companiilor.

Principalele declaraţii:

Am decis să propun completarea OUG 30 ca urmare a semnalelor pe care le-am primit din partea sindicatelor şi companiilor. Am simplificat procedura de acces.

Pentru companiile a căror activitate este afectată de pandemie se depune la AJOFM o cerere şi lista angajaţilor

Termenul de plată este de maximum 15 zile

Angajatorii trebnuie să îşi pregătească documentele, să le prezinte la ANOFM sau AJOFM de la 1 aprilie

Fac precizarea ca angajatorii nu trebuie să avanseze de la ei plăţile, se vor face direct de către AJOFM

Pentru alte categorii de angajatori, tot ce înseamnă angajator privat, prevederile se aplică în totalitate

Îi încurajăm să îşi pregătească documentele

Echipele AJOFM sunt în prima linie, sunt deja organizate

Alţi profesionişti, PFA: Pe baza declaraţiei pe proprie răspundere se depune solicitarea la agenţia judeţeană. Pe măsură ce documentele se primesc se fac plăţile de 75%

Cererile se pot depune şi online

Am inclus prevederi detaliate cu privire la remunerarea sportivilor. Fiecare club se va prezenta la AJOFM. Prin aceste măsuri am creat o procedură mai simplă, mai clară, mai eficientă. Am dispus comunicarea exclusive în mediul online

Ordonanţa clarifică şi situaţia în care pentru cei care au mai multe contracte va putea activa unul singur care îl avantajează cel mai mult

Am asigurat plata pentru mămicile aflate acasă în ingrijirea copilului şi fonduri pentru inserţie. Am solicitat să includem şi creşele.

Din punct de vedere juridic creşele nu sunt unităţi de învăţăamânt. Creşele nefiind beneficiare ale prevederii pe care ministrul Educaţiei a anunţat-o şi anume, închiderea unităţilor de învăţământ