Turism în pandemie. Destinaţiile favorite: Maldive, Tanzania şi Mexic. Tarifele ar putea creşte în 2021

„Industria de turism a fost poate cea mai afectată de această pandemie. Bineînţeles că şi Eturia a resimtit din plin efectele. Încă din februarie am conturat primele scenarii de criză, care să ne ajute să depăşim această provocare. Am investit în tehnologie pentru a eficientiza procesele de lucru, am regândit modelul de business pentru mai multă flexibilitate, am intensificat sesiunile de training pentru angajaţi, am gândit proiecte speciale pentru turiştii noştri loiali, am monitorizat permanent piaţa şi am lansat produse în perfectă armonie cu noile norme şi condiţii de călătorie. Promovăm destinaţiile care au graniţele deschise, care nu se află pe lista galbenă şi care primesc turiştii români. În centrul atenţiei în acest moment se află Maldive, Republica Dominicană, Tanzania, Mexic, Egipt, Costa Rica şi Kenya (la momentul realizării interviului, Maldive şi Republica Dominicană nu se aflau pe lista galbenă, n.r.)”, spune Sorin Stoica.

Potrivit acestuia, în 2021, turistul român va fi mult mai responsabil, mai atent cu mediul înconjurător şi va pune accent pe calitatea serviciilor, va prioritiza siguranţa atunci când va decide să îşi rezerve o vacanţă.

„Vaccinul aduce în primul rând speranţa revenirii la o normalitate şi ne face să fim optimişti în privinţa redeschiderii graniţelor. S-au făcut deja primii paşi, însă mai sunt încă etape de parcurs în tot acest proces până când vom avea certitudini privind efectul direct asupra libertăţii de deplasare dintr-o ţară într- alta. Cel mai probabil, vor exista ţări care vor permite intrarea doar a turiştilor vaccinaţi, însă cel mai mai plauzibil scenariu va presupune un mix de condiţii: dovada vaccinării, test negativ/ test rapid efectuat la destinaţie cu sau fără carantinare sau dovada existenţei anticorpilor confirmând ca ai avut boala”, a mai spus el.

Cele mai puţin restrictive destinaţii, în sensul în care nu se solicită un test PCR negativ, sunt: Mexic, Tanzania şi Costa Rica. Însă, pentru siguranţa tuturor turiştilor, mai ales atunci cand aceştia pleacă într-un circuit de grup sau cu un zbor charter, agenţiile de turism pot decide să solicite testarea în avans.

Reprezentantul Eturia estimează şi o creştere a tarifelor.

„Dacă la finalul anului 2020 turiştii îşi puteau planifica vacanţa în 2021 la tarife mult mai competitive, pe măsură ce vom avansa în 2021 tarifele vor creşte. Cât încă există restricţii de călătorie şi cerere relativ mică pentru o anumită destinaţie, se vor putea rezerva vacanţe în avans cu reduceri de aproximativ 20–30%. Toţi furnizorii de servicii turistice şi-au adaptat politicile de anulare şi modificare la noile norme, astfel încât riscurile sunt mult diminuate”, a adăugat Sorin Stoica.

Eturia a închis 2019 cu o cifra de afaceri de 12,5 milioane de euro, în timp ce în 2020 rezultatele sunt la aproximativ 50%.

„Estimez că în 2021 vom atinge în jur 80 – 95% din volumul de vânzări înregistrat în 2019”, a mai spus el.

Acesta consideră că 2021 va fi un an al oportunităţilor în turism.

„În anul ce tocmai a trecut am conştientizat cu toţii cât de fragilă este viaţa şi cât de mult valorează libertatea de a ne deplasa oriunde ne dorim. Şi atunci când vor putea călători turiştii vor opta fie pentru sejururi de minimum 14 nopţi, fie pentru acele aventuri unice, de experimentat într-o viaţă. Tehnologia, calitatea serviciilor şi măsurile de siguranta vor face diferenţa, iar consultantul de turism îşi va recâştiga binemeritatul loc în viaţa oricărui călător. Cred de asemenea că odată cu flexibilitatea muncii de la distanţă, va creşte şi numărul celor care vor opta pentru mutarea biroului într-o destinaţie cu mult soare pentru 2-3 luni”, a afirmat Stoica.

El recomandă destinaţiile care primesc turiştii români şi care nu presupun carantina la retur.

„În fruntea listei sunt Maldive şi Republica Dominicană, către care operăm curse charter cu plecări săptămânale. Tarifele pornesc de la 1.790 euro de persoană pentru un sejur şapte nopţi la un resort de 5 stele în Maldive şi de la 1.430 euro/ persoana pentru şapte nopţi cu all inclusive la un resort de 4 stele în Punta Cana. Tanzania este o altă opţiune de luat în calcul, fie cu un sejur de o săptămână în Zanzibar (tariful porneşte de la 1.770 euro/ persoană pentru şapte nopţi cu demipensiune la un hotel de 5 stele), fie cu un circuit complet de 11 zile ce îmbină perfect zile de relaxare la plajă cu safari. De curând am lansat câteva produse pe Egipt şi ne pregătim să lansăm în câteva zile Kenya cu pachete atât de plajă, cât şi de safari şi plajă”, a precizat acesta.