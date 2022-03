Romgaz a împrumutat 325 milioane de euro pentru a plăti o parte din acţiunile ExxonMobil din Marea Neagră

„Astazi, 30 martie 2022, a fost semnat de către Romgaz (în calitate de împrumutat) şi Raiffeisen Bank (calitate de creditor), contractul de împrumut bancar nr.37843/30.03.2022 în valoare de 325 milioane euro, precum şi termenii şi condiţiile angajante aferente, în vederea acoperirii unei părţi din preţul de achiziţie a tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) Exxon Mobil Exploration and Production Romania Limited”, arată un anunţ al companiei.

Maturitatea creditului este de 5 ani de la data tragerii. Rambursarea creditului se face în rate trimestriale egale începând cu primul trimestru după prima tragere din credit. Perioada de utilizare este de 3 luni de la data semnării contractului de împrumut.

Potrivit referatului, preţul de achiziţie care urmează a fi achitat de Romgaz pentru contravaloarea tuturor acţiunilor Exxon este de 1.060.000.000 USD (un miliard şaizeci de milioane USD), care poate fi ajustat pozitiv cu o valoare maximă de cel mult 10.000.000 USD (zece milioane USD), în timp ce ajustarea negativă nu este limitată.

La semnarea Contractului SPA, ROMGAZ are obligatia de a achita vânzătorilor o sumă egală cu 106.000.000 USD (o sută sase milioane USD), reprezentând avans/depozit. La finalizarea Tranzacţiei (achiziţia de către ROMGAZ a acţiunilor EMEPRL) se plăteşte diferenţa dintre pretul de achiziţie şi avansul/depozitul achitat.

La 26 octombrie 2021 conducerea executivă Romgaz a finalizat negocierile cu Exxon privind preluarea acţiunilor Exxon Romania Exploration and Production.

Producătorul român de gaze Romgaz a anunţat în iunie 2021 că a încheiat un acord de exclusivitate cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Ltd. cu privire la negocierile de achiziţie a tuturor acţiunilor emise, adică 100% din capitalul social al ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, care deţine 50% din drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă.