PNL atacă la CCR proiectele PSD privind amânarea ratelor, chiriilor, utilităţilor: „Parcă sunt scrise de Viorica Dăncilă şi Dănuţ Andruşcă“

„Într-un exerciţiu de populism deşănţat, PSD a promovat două proiecte de lege, referitoare la amânarea plăţii ratelor bancare şi suspendarea plăţii la utilităţi, scrise parcă de Viorica Dăncilă şi Dănuţ Andruşcă. Braţ la braţ cu Marcel Ciolacu au votat şi cei care vorbesc in spaţiul public de valori democratice, dovadă că populismul şi iresponsabilitatea nu au culoare politică”, a declarat Roman.

El a reamintit că peste 95% din măsuri au fost luate deja de guvern, iar majoritatea toxică a PSD şi sateliţii lor intra pe logica dublei reglementări, tocmai pentru a bloca guvernul să lucreze în plină epidemie de coronavirus. Se încalcă flagrant legea responsabilităţii fiscal-bugetare, ce obligă iniţiatorii să precizeze impactul bugetar şi sursa de finanţare.

„Propunerile domnilor Ciolacu, Ponta şi ale aliaţilor de strânsură, întorc România în vremurile epocii de aur a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, cu efecte devastatoare pentru economia naţională şi cetăţenii români. Populismul şi iresponsabilitatea acestor politicieni declanşează o nouă criză, cea economică, care va genera aruncarea economiei în prăpastie şi va genera pierderea a sute de mii de locuri de muncă. Propunerile domnilor Ciolacu, Ponta şi ale celor care spun ca militează pentru un stat de drept doar la televizor, sunt similare celor dictatoriale din Ungaria, singura ţara din UE care a profitat de starea de urgentă pentru a îngropa democraţia unui stat european. Deputaţii liberali au explicat pe larg în cadrul dezbaterilor, pericolul adoptării acestor legi populiste şi iresponsabile. Cu toate acestea, PSD, Pro România şi acum, “oamenii noi” in politica, au votat cot la cot, din perspectivă pur electorală, în contradicţie totală cu funcţionarea unei economii funcţionale, oricum şubrezită de criza pandemică. Urmare a mascaradei din parlament, pusă în scenă de domnii Ciolacu, Ponta şi oastea de strânsură am luat decizia de a ataca la CCR nu doar modificarea regulamentului, care restrânge drepturile constituţionale ale deputatului, dar şi legile noii alianţe politice PSD-Pro România, plus sateliţii populişti. Asigurăm cetăţenii României şi mediul financiar că aceste legi toxice nu vor intra în vigoare, fiind supuse controlului de constituţionalitate”, a declarat Florin Roman.