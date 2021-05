Planurile Tarom până în 2029: optimizarea gradului de ocupare şi obţinerea unui venit mediu pe pasager

i-a propus să ofere produse corespunzătoare, optimizând astfel gradul de ocupare şi obţinerea unui venit mediu pe pasager, care să permită menţinerea unui trend pozitiv, utilizarea aeronavelor pentru fiecare segment de piaţă deservit şi crearea tuturor condiţiilor de funcţionare, în vederea obţinerii profitului”, se arată în. „Pentru anii 2020-2029 conform Bussines Planului, Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române-TAROM"-S.A. şse arată în Expunerea de motive care însoţeşte proiectul publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor La data de 31.12.2020, Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române-TAROM"-S.A. a înregistrat un rezultat brut negativ (pierdere) în valoare de 431.304,94 mii lei, plăţi restante în valoare de 120.382,72 mii lei şi o pierdere contabilă din anii precedenţi în valoare de 3.189.409 mii lei.

La data întocmirii propunerii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021, România se află în stare de alertă, efectele şi evoluţia pandemiei de SARS-COV-2 sunt în desfăşurare. Efectele pandemiei au dus la incertitudinea economică mondială iar evoluţia viitoare este greu de estimat.

Programul de operare al curselor regulate şi charter, constituie elementul fundamental în elaborarea indicatorilor economico-financiari în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, în care se estimează creşteri ale indicatorilor fizici faţă de programul operat în anul 2020, astfel:

-numărul de curse regulate şi charter creşte cu 59,04%;

-numărul de ore zbor creşte cu 73,86%;

-numărul de pasageri creşte cu 93,16%.

Ţinând cont că activitatea companiei este afectată şi în anul 2021 de restricţiile impuse de pandemia COVID-19, România aflându-se încă sub incidenţa stării de alertă care are efect direct asupra activităţii operaţionale şi asupra rezultatelor financiare prin reducerea zborurilor către şi dinspre regiunile din toată lumea şi în special din Europa, se impune şi în anul 2021 necesitatea continuării programului de şomaj tehnic prin suspendarea contractelor individuale de muncă pentru aproximativ 300 de angajaţi/luna (prin rotaţie pentru 6 luni din anul 2021 până în luna iulie, când are loc restructurarea personalului), în condiţiile prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reducerii temporare a activităţii companiei.

Reducerea programului de lucru de la 5 la 4 zile lucrătoare pentru personal va conduce la reducerea cheltuielilor cu personalul dar şi adoptarea altor măsuri echilibrate de natură a asigura sustenabilitatea afacerii.

Propunerea bugetară pentru anul 2021 include şi efectul ieşirii din patrimoniul companiei prin vânzarea celor şapte aeronave ATR42-500 şi a celor două aeronave ATR 72-500 (estimate a ieşi din companie la jumătatea anului 2021) precum şi a celor patru aeronave BOEING 737-300 (estimate a ieşi din companie la sfârşitul anului 2021). Din această tranzacţie se estimează o pierdere contabilă de 2.549.442 USD, conform calculelor incluse în Planul de Restructurare.

Indicatorii economico-financiari cuprinşi în proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 au fost corelaţi cu Business Planul 2020-2029 şi normele specifice de prudenţă în contextul pandemiei cu visurul COVID-19 (coronavirus).