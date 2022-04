Operatorul perimetrului Midia din Marea Neagră ameninţă România cu procese dacă nu modifică Legea offshore

Perimetrul Tulca se află lângă municipiul Salonta. În 2017, primarul municipiului declara că planurile autorităţilor locale de a exploata un zăcământ de apă geotermală din zonă depind de acceptul Clara Petroleum, întrucât zăcământul se află în aria perimetrului petrolier concesionat de compania britanică.

În cele din urmă, în 2021, ANRM a aprobat licenţa de dare în administrare a zăcământului de apă geotermală către municipiul Salonta, iar primăria a demarat anul acesta o licitaţie pentru execuţia de foraje pentru exploatarea sa, planul fiind de a asigura căldura şi apa caldă a clădirilor municipalităţii din această sursă.

Virgil Popescu: În această sesiune parlamentară scoatem legea offshore

„România va avea gaze şi din alte surse iarna viitoare, inclusiv din Marea Neagră. Exploatarea gazelor din Marea Neagră a început deja, de către cei de la compania Black Sea Oil&Gas. Se fac deja teste pentru a introduce prima moleculă de gaz în sistemul naţional de transport. Începând de anul acesta vom avea un miliard de metri cubi de gaze în plus. Cei de la Romgaz vor finaliza în cel mai scurt timp preluarea perimetrului Neptun Deep, de la cei de la Exxon. Prin această tranzacţie, cei de la Romgaz preiau şi tehnologia şi contractele aferente pentru începerea lucrărilor, ca în 2026 să avem deja gaze naturale, pentru a fi folosite cât mai mult în România”, a afirmat atunci Virgil Popescu.