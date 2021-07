Munca de acasă, noua normalitate: Aproape jumătate dintre angajaţii BCR şi-ar dori să continue să lucreze în sistem de telemuncă

Aceasta a discutat în cadrul unui eveniment despre cum se va schimba modul de lucru la BCR, care în timpul pandemiei s-a făcut remote, în mare parte, menţionând că zona de IT îşi doreşte mai mult teleworking.

„Din martie anul trecut lucrăm deja într-o mare proporţie în teleworking, cu două mici tentative de întoarcere, dar am demonstrat că putem să funcţionăm la fel de bine şi în teleworking ca şi la birou. Ţinând cont de faptul că flexibilitatea joacă un rol important în viaţa noastră, împreună cu colegii din bancă, am desenat un program pe care îl numim 'Smart Work la BCR' prin care o să încorporăm aceste elemente de flexibilitate în viaţa noastră, a tuturor. (...) 90% dintre colegi ne-au spus că în viitor vor să vadă elemente de flexibilitate în viaţa lor.

În proporţie medie de 45% şi-ar dori să continue să lucreze de acasă, cu preferinţe diferite în funcţie de unde sunt în bancă. Bineînţeles, aşa cum ştim şi auzim, zona de IT îşi doreşte mai mult teleworking decât celelalte zone, deci undeva peste 60%", a declarat Andreea Voinea, la evenimentul „SmartWork" - BCR Expert Hub, potrivit Agerpres

Conform acesteia, flexibilitatea va fi prezentă nu numai în zona de funcţii de centrală, ci şi în zona de de funcţii de reţea.

„Am avut discuţii intense pe acest subiect şi am considerat că echitatea internă este extrem de importantă. Şi colegii noştri care vor sta în faţa clienţilor - şi ei vor avea flexibilitate în activitatea lor.

Pentru centrală, soluţia pe care noi ne-o propunem, cu implementare din luna septembrie, soluţia hibridă, soluţia de termen lung, va presupune minimum o zi, maximum trei zile de teleworking în funcţie de fiecare zonă în bancă. Fiecare arie de activitate a avut posibilitatea să decidă care este soluţia hibridă care i se potriveşte.

Vorbim de zona de centrală. Pentru zona de reţea, atât pentru reţelele de retail, cât şi pentru reţelele de corporate o să avem flexibilitate şi pentru ei. O zi pe săptămână sau o zi la două săptămâni, în funcţie de segmentul de business în care funcţionează", a spus reprezentantul BCR, subliniind că pentru reţea s-a intrat în acest model hibrid deja din mijlocul lunii iunie.

Reprezentantul BCR a menţionat că în această perioadă se lucrează în echipele multidisciplinare la finalizarea şi pregătirea tuturor elementelor pentru a putea reveni cu bine în septembrie, dacă nu vine valul IV al pandemiei.

„Sunt foarte multe lucruri care ţin dincolo de lucrul hibrid. Regândim spaţiile colaborative, ne pregătim managerii. Va fi o mare provocare pentru managerii noştri să-şi conducă echipele în acest model hibrid în care jumătate din oameni vor fi acasă şi jumătate vor fi la birou. (...) Cred că doar încercând şi făcând lucrurile diferit o să putem să vedem ce funcţionează şi ce nu şi ajustându-ne din mers. Este foarte important în contextul acesta să fim mai agili şi să fim mai deschişi. Este un potenţial imens în oamenii noştri să se adapteze, trebuie doar să le permitem", a mai spus Andreea Voinea.

La rândul său, Delia Rotaru, VP People & Organisation eMAG a menţionat că peste 3.000 de colegi au trecut de pe o zi pe alta în 'work from home'.

„Volumul nostru de muncă a crescut foarte, foarte mult. În toată această perioadă a trebuit să angajăm. Ţin minte că în aprilie trebuia să aducem 500 de colegi în depozit în condiţiile în care noi eram full pandemie. A fost cu multă adrenalină. Peste 3.000 de colegi am trecut de pe o zi pe alta în 'work from home'. Eu simt foarte mult entuziasm.

Consider că este o oportunitate pentru mine ca om de resurse umane să trec printr-o schimbare atât de majoră a modului în care se lucrează. Sincer, cred că trebuie să o privim cu entuziasm şi să vedem ce putem face diferit. La început am trecut full în 'work from home', am stat foarte, foarte aproape de oameni.

Am deschis canale noi de comunicare. Încetul cu încetul am început să ne dăm seama că asta o să dureze pe termen lung. Tot întrebându-ne ce vom face în viitor, ne-am dat seama că răspunsul este la oamenii noştri", a menţionat Delia Rotaru.