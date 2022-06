Ministrul Economiei: România susţine  crearea unui cadru adecvat pentru investiţii în producţia de cipuri

Oficialul a participat în data de 9 iunie la lucrările Consiliului COMPET, secţiunea piaţă internă şi industrie, prezidate de Agnès Pannier-Runacher, ministrul delegat, responsabil de industrie, în cadrul Ministerului francez al economiei, finanţelor şi redresării, de la Luxembourg. La reuniunea COMPET a participat Margrethe Vestager, vicepreşedintele Comisiei Europene şi comisarul Thierry Breton, responsabil pentru piaţa internă.

„În cadrul reuniunii COMPET de la Luxembourg, am avut ocazia să discut din nou cu Thierry Breton, comisarul european pentru Piaţa Internă, despre sprijinul dedicat comunităţii UE pentru reactivarea activităţilor miniere. În plus am subliniat necesitatea retenţiei valorii adăugate în regiunile în care se realizează exploatarea sau procesarea resurselor miniere”, a precizat ministrul Florin Spătaru.