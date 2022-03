Ministrul Economiei cere românilor să nu mai stea la cozi la benzinării: Avem suficiente stocuri de carburanţi

„România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanţi în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanţii Rompetrol şi ai OMV Petrom şi am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere şi vor asigura livrările către clienţi. Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică şi să stea la cozi. Avem suficiente stocuri!”, a afirmat ministrul.

Declaraţia oficialului a survenit unor zvonuri potrivit cărora în noaptea de 9 spre 10 martie a.c. preţul carburanţilor la pompă va depăşi 10 lei/litru.

Isteria se pare că a pornit din judeţul Arad, unde două publicaţii locale au scris că preţul carburanţilor la o benzinărie Mol a depăşit 11 lei/litru.

Surse din domeniu au declarat pentru „Adevărul” că a fost o decizie izolată a proprietarului benzinăriei, care are o franciză cu grupul Mol şi că niciuna dintre celelalte lanţuri de benzinării nu intenţionează să majoreze preţurile carburanţilor.

Citeşte şi