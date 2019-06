Lia Olguţa Vasilescu critică oficialii FMI: Nici de data asta nu par prea documentaţi!

„FMI vine cu noi propuneri de austeritate pentru români, dar PSD nu poate merge pe abordarea strict contabilicească a funcţionarilor internaţionali. Deşi în ultimii 2 ani PSD a realizat cele mai mari creşteri de pensii şi salarii, în continuare sunt români care trăiesc în sărăcie, fiind necesară continuarea creşterii veniturilor. Economia este dinamică şi dezvoltarea aduce mai multe venituri. Şi nu e pentru prima oară când estimările FMI se dovedesc eronate”, a scris vineri Lia Olguţa Vasilescu, pe Facebook, după ce oficialii FMI şi-au prezentat concluziile la finalul unei vizite în România.

Fostul ministru al Muncii contrazice faptul că aplicarea legii pensiilor ar duce la adâncirea deficitelor.

„În fapt creşterea punctului de pensie la 1.265 de lei din septembrie 2019 nu are legătură cu aplicarea legii pensiilor. Noua lege a pensiilor este prevăzută să intre în vigoare şi să se aplice efectiv din 2022, acum vorbind doar de creşterea punctului de pensie conform programului de guvernare aprobat de Parlament”, mai scrie Vasilescu.

„Deficitul bugetar va fi şi anul acesta sub 3% aşa cum s-a stabilit în legea bugetului. FMI s-a înşelat în nenumărate rânduri în această privinţă, în anii precedenţi. De exemplu, FMI estima un potenţial de creştere de 2% pentru economia României în perioada 2013-2017. Realitatea a arătat că România a avut creşteri economice mult mai consistente; 3,5% în 2013, 2,9% în 2014, 3,7% în 2015, 4,8 în 2016% şi 6,9% în 2017. În ceea ce priveşte critica FMI privind programul Prima Casă, acesta are impact bugetar ZERO! Nu angajează NICIO RESURSĂ de la BUGET prin urmare nu are cum să reprezinte un factor de dezechilibru. Subvenţionarea dobânzilor din acest program este acoperită din încasările suplimentare provenite de la sistemul bancar. Taxele asupra veniturilor băncilor sunt folosite pentru ca românii să poată obţine credite avantajoase. Mai mult, acest program reprezintă o pârghie importantă a dezvoltării şi implicit a creşterii veniturilor, susţine/încurajează investiţiile, dezvoltă puternic industria construcţiilor dar şi a domeniilor adiacente – mobilă, electrocasnice etc, determină apariţia de noi locuri de muncă”, mai precizează ea.

Potrivit Olguţei Vasilescu, „evaluarea FMI este nesusţinută de realitate şi în această privinţă”. „Ca mai totdeauna! Să nu uităm că după ce au fost propuse guvernării PNL, în 2010, măsurile de austeritate, iar economia a luat-o la vale, specialiştii FMI au recunoscut că s-au înşelat. Pe nervii şi banii românilor! Nici de data asta nu par prea documentaţi!”, conchide fostul ministru.

