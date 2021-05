Haos în piaţa de energie electrică: Sunt furnizori care au contracte cu clienţii casnici, dar nu le mai pot livra energie. Se anunţă măsuri dure

El arată că preţurile la electricitate nu ar trebui să crească, anunţând că susţine "măsuri dure", inclusiv pe cea de ridicare a licenţei, pentru acei operatori care au încheiat contracte cu clienţii, iar acum nu respectă prevederile din acestea.

"S-au întâmplat şi fenomene foarte ciudate - şi o să spun mereu acest lucru şi să vedem ce se întâmplă, pentru că nu e normal să fie aşa - sunt furnizori care au mers la clientul casnic, au încheiat contracte, dar în spate nu au avut achiziţie de energie electrică şi acuma se gândesc că nu mai pot să onoreze contractele. Clienţii rămân în serviciul universal, dar practica pe care o fac aceştia nu e normală. Am nişte nume, dar nu aş vrea să dau nume pentru că nu e normal să le fac publice în momentul de faţă. Eu sper să fie o investigaţie şi să oprim acest fenomen”, a declarat Virgil Popescu, miercuri seară, la Digi 24.

Ministrul a precizat că aceste companii au început să rezilieze contractele atât pe cele încheiate cu clienţii casnici, cât şi pe cele încheiate cu cei industriali.

"Există piaţa serviciului universal şi nimeni nu rămâne fără energie, dar te înşală, te păcăleşte, este o înşelăciune să vând ceea ce nu am", a precizat Popescu.

El a anunţat că, dacă va fi nevoie, se vor face modificări legislative astfel încât firme care nu au achiziţii de energie efectuate să nu poată încheia contracte, pentru ca acestea să nu poată vinde ceea ce nu au de fapt.

"Am solicitat public o investigaţie pe acest subiect. Consiliul Concurenţei, prin vocea preşedintelui, a spus că se va uita pe acest aspect”, a mai spus ministrul.

"Dacă au vândut energie către clienţi fără să aibă în spate achiziţie de energie electrică, aşa cum trebuia în mod normal, să încheie contractul de achiziţie la sfârşitul anului trecut, când erau alte preţuri şi să vândă această energie electrică la clienţii casnici în cursul anului 2021, atunci nu ar trebui să fie nicio scumpire. Dacă nu au făcut acest lucru, îi asigur că ne vom uita foarte atent pe achiziţiile lor şi s-ar putea să fie foarte amendaţi. Eu sunt foarte ferm în acest lucru, nu te poţi juca cu piaţa de energie electrică şi sunt adeptul măsurilor suficient de dure, inclusiv a ridicării licenţei”, a adăugat ministrul Energiei.

Virgil Popescu a afirmat că mai există o a doua situaţie în piaţa de energie, şi anume cea semnalată de mari clienţi industriali, în care companii furnizare au încheiat un contract cu penalităţi, iar furnizorii au reziliat contractele preferând să vândă energia pe piaţa zilei următoare, la un preţ mai mare, el spunând că nu consideră drept "corect" acest comportament.

Ministrul a vorbit şi despre preţurile de pe piaţă, mărturisind că nu crede că va fi o majorare, de la 1 iulie, a preţului energiei electrice.

"În continuare este oferta Hidroelectricii, care este menţinută cu certitudine până la 1 iulie, care este mai mică decât oferta lor de anul trecut şi cred că mai există şi alţi furnizori privaţi care au ofertă la fel de bună ca cea de anul trecut sau chiar un pic mai mic", a explicat el.

Ministrul le-a recomandat românilor să consulte comparatorul de preţ de pe site-ul ANRE.

"Preţul pe care l-am văzut pe mai multe facturi, între 65 şi 70 de bani (pe kW oră – n.r.). Evident, cine a încheiat contracte în urmă cu un an de zile în piaţa concurenţială are şi 60, are şi 58 (de bani/kWh – n.r.). E în funcţie cum ai reuşit să închei contractul. Poate dacă anul trecut te gândeai la acest lucru, că oricum se anunţa liberalizarea, şi încheiai contractul, aveai un preţ mult mai bun”, a mai arătat ministrul.