Cum vor Daea şi Dăncilă să-i „cumpere” pe fermieri: ce noi legume au fost înscrise pe lista subvenţiilor de anul viitor

Potrivit unui proiect de hotărâre supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Agriculturii, anul viitor se vor acorda subvenţii şi pentru castraveţi, ardei şi vinete, dacă fermierii reuşesc să scoată o anumită producţie pe mia de metri pătraţi.

Astfel, în cazul castraveţilor, producţia minimă la 1.000 mp trebuie să fie de 2 kg. Dacă reuşesc să-şi vândă producţia până la data de 1 mai, vor primi 1.000 de euro pe an.

În cazul ardeiului gras, producţia minimă obţinută la 1.000 mp trebuie să fie de 1 kg, dacă reuşesc să-şi vândă producţia până la data de 15 mai urmând să primească câte 1.000 de euro.

Aceeaşi sumă este prevăzută şi pentru o producţie minimă de 4 kg/1.000 mp, dacă recolta este vândută până la data de 1 iunie.

Schema de ajutor de minimis ar urma să se aplice pentru întregul an 2020, fondurile alocate fiind de 30 de milioane de euro.

De altfel, ministrul Petre Daea a afirmat miercuri în faţa fermierilor prezenţi la "Forumul Agricultorilor - bilanţ şi perspective", eveniment la care a participat şi premierul Viorica Dăncilă, că produsele româneşti trebuie să ocupe spaţiile şi vitrinele magazinelor şi să umple mesele consumatorilor pentru că sunt produse formidabile, iar românii ştiu să le facă, pun mult suflet în ele.

Tot miercuri, ministrul a afirmat că graniţa ţării poate fi înconjurată de patru rânduri de tractoare, având în vedere că în România există 200.000 de astfel de utilaje, cu circa 70.000 mai multe decât la Revoluţie.

"Am făcut un calcul, am vrut să văd ce salt s-a înregistrat în România, pentru că e bine să îl cunoaştem şi am constatat că din 1989, faţă de 128.000 de tractoare, România la această dată are peste 200.000 de tractoare. Fraţilor, dacă le punem unul după altul şi calculând lungimea, graniţa ţării este înconjurată de patru rânduri de tractoare, care înseamnă forţă pentru agricultura ţării româneşti şi capitalizare pentru fermierii români. Bravo, fermieri români că aţi folosit în scop investiţional subvenţiile pe care le-aţi primit", le-a transmis Daea fermierilor.

România se învecinează cu 5 ţări pe o lungime totală a frontierei de 3.150 Km.

Potrivit datelor tehnice prezentate pe site-urile de specialitate, lungimea medie a unui tractor (fără remorcă) este de 3,5 - 4 metri.

Miercuri, la Romexpo, unde s-a ţinut evenimentul, ar fi trebuit să participe circa 11.000 de fermieri, dar potrivit informaţiilor furnizate de televiziunile de ştiri, se pare că au fost circa 3.000 de participanţi, majoritatea funcţionari APIA aduşi din judeţe cu autocarele, „la cererea partidului”.

Petre Daea a negat însă că „s-ar fi comandat” aducerea funcţionarilor APIA.