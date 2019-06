Cine este noua şefă a Fiscului şi ce avere are. Soţul colectează taxe la Sectorul 1, iar cumnatul este inspector antifraudă

Mirela Călugăreanu, proaspăt re-numită în funcţia de preşedinte al ANAF, s-a născut la 6 mai 1967 şi a studiat la Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti, specializarea Management (1987-1991).

În 1991, a devenit expert contabil la C.E.C.C.A.R. În perioada 2003-2004, s-a specializat în Managementul instituţiilor publice, la ASE Bucureşti. În 2008, a devenit consultant fiscal la Camera Consultanţilor Fiscali din România, iar în 2016 a devenit formator în domeniul managementului strategic la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

În 2014, s-a înscris la Şcoala Doctorală din Sibiu, în cadrul Universităţii Lucian Blaga, devenind doctor în finanţe în ianuarie 2018.

A lucrat ca: inspector de specialitate la Administraţia Financiară Sector 1 (1991-1997); consilier fiscal la S.C. Finexpert SRL (1997-2001); Şef Serviciu Inspecţie fiscală lîn cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Municipiul Bucureşti (2001-2005); Şef Adjunct la Administraţia Finanţelor Publice Sector 1 (2005-2006); Director Executiv Adjunct la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Municipiul Bucureşti (2006-2008); Director Executiv la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Municipiul Bucureşti (2008-2013) şi Director Executiv Colectare în cadrul aceleiaşi instituţii (2013-iunie 2016).

Între iunie şi decembrie 2016, a fost Director General Adjunct Colectare la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, iar între ianuarie 2017 şi 18 iulie 2017, a ocupat funcţia de Director Executiv Colectare la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Municipiul Bucureşti.

A fost preşedinte al ANAF între 18 iulie 2017-28 martie 2018.

Din data de 12 decembrie, face parte din Consiliul de Administraţie al CEC Bank, potrivit datelor postate pe site-ul băncii.

Mirela Călugăreanu este autor şi coautor al unui număr de peste 25 de articole publicate în reviste de specialitate, precum Revista Tribuna Economică, Revista Capital, Journal of Economics and Technologies Knowledge, etc. A participat în colectivul de redactare al „Ghidului Inspecţiei Fiscale” editat de Ministerul Finanţelor Publice în colaborare cu Direcţia Generală de Impozite şi Taxe din Franţa (2004).

Potrivit ultimei sale declaraţii de avere, postate pe site-ul ANAF , Mirela Călugăreanu deţine proprietăţi împreună cu soţul său, Călugăreanu Paul, şef serviciu în cadrul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, acesta din urmă moştenind împreună cu fratele său, Călugăreanu Sever, şi el angajat în cadrul ANAF, ca inspector antifraud, un teren agricol în suprafaţă de 40.400 mp în judeţul Giurgiu.

Paul şi Sever Călugăreanu au mai cumpărat, tot în judeţul Giurgiu, un teren intravilan de 2.000 mp, şi acesta fiind menţionat în declaraţia de avere a Mirelei Călugăreanu.

Şefa Fiscului a mai cumpărat, împreună cu soţul său, în 2004 şi 2006, două terenuri intravilane în Bucureşti, unul în suprafaţă de 336 mp, iar celălalt de 112 mp.

În ce priveşte clădirile, Mirela Călugăreanu deţine, împreună cu soţul, o casă de locuit şi un apartament în Bucureşti, de 55 mp, respective 220 mp, iar din moştenirea soţului împreună cu fratele său Sever încă o casă de locuit, tot în Bucureşti, în suprafaţă de 150 mp.

Moştenirile sunt în cotă parte de 3/8, atât terenul din judeţul Giurgiu, cât şi casa din Bucureşti, proprietari fiind Lionera, Paul şi Sever Călugăreanu.

Şefa Fiscul mai deţine un autoturism Land Rover Free Lander, cumpărat în 2010.

În ceea ce priveşte veniturile, anul trecut, Mirela Călugăreanu a declarat 46.729 lei, venitul annual încasat în calitate de director executive al DGRFP, la care se adaugă 44.554 lei în calitate de preşedinte al ANAF şi încă 12.724 lei ca membru al CA al CEC Bank.

Soţul său, în calitate de şef Serviciu al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 a declarat venituri anuale de 93.898.

Ultima declaraţie de avere a Mirelei Călugăreanu este datată 15.06.2018.

















