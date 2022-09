Șeful ANAF primește zilnic SMS-uri de amenințare. Rezultatele controalelor se vor vedea la finalul anului

Șeful ANAF, Lucian Heiuș, a declarat duminică, că primește aproape zilnic SMS-uri de amenințarea de pe cartele prepay și că probabil a deranjat pe cineva cu controalele pe care le-a dispus.

Lucian Heiuș, președintele ANAF a spus că în urma controalelor demarate în vara acestui an au fost descoperite 500.000 de persoane fizice care au diferențe de cel puțin 50.000 de lei între veniturile reale și cele declarate.

„Rezultatele acestor controale se vor vedea spre sfârșitul anului. Estimăm că sumele de recuperat ca impozit pe veniot depășesc 1 milion de euro”, a precizat șeful ANAF.

Acesta a spus că probabil a deranjat pe cineva având în vedere că aproape zilnic primește mesaje de amenințare, de pe cartele prepay.

Întrebat dacă a sesizat organele de cercetare abilitate să investigheze aceste SMS-uri care conțin amenințări șeful ANAF a răspuns: „Nu am făcut nicio sesizare. Nu mă sperii eu așa ușor”

ANAF a găsit milioane de lei diferenţă între sumele declarate de persoane fizice şi plata taxelor, după cum a anunţat luni Lucian Heiuş, şeful instituţiei, enumerând câteva dintre cele mai importante situaţii.

În luna iulie s-au descoperit 21,4 milioane lei, diferenţe între veniturile declarate şi veniturile estimate de ANAF pe zona controalelor la persoane fizice, a declarat Lucian Heiuş, preşedintele Fiscului, într-o conferinţă de presă.

Trei cele mai mari diferenţe între veniturile declarate şi plată la persoane fizice:

- Potrivit acestuuia, cea mai mare diferenţă a fost găsită la un contribuabil din judeţul Iaşi de 11,7 milioane lei, creanţa stabilită este în valoare de 3,7 milioane lei.

- În Bucureşti, la un contribuabil, diferenţa a fost de 3,5 milioane lei. Creanţa stabilită a fost de 1 milion de lei.

- În Buzău, la un alt contribuabil, diferenţa a fost de 3,2 milioane lei, iar creanţa stabilită a fost de 0,8 milioane lei.

Cea mai mare diferenţă dintre veniturile declarate de un contribuabil, cetăţean din Iaşi, şi cele estimate de ANAF la persoane fizice se ridică la 11,7 milioane lei, acesta având de plătit statului impozite de 3,5 milioane de lei, a anunţat, luni, preşedintele instituţiei, Lucian Ovidiu Heiuş, în cadrul unei conferinţe de presă.

"În luna iulie, aşa cum am spus încă de la conferinţa de la şfârşitul lunii iunie, am realizat mobilitatea la 120 de funcţionari publici de la alte structuri către Direcţia Generală de Verificări Peroane Fizice. Am făcut şi sesiuni de instruire, de pregătire profesională cu 99 dintre aceşti inspectori. S-au selectat şi s-au emis deja avizele de inspecţie la 211 persoane şi în acelaşi timp printr-un ordin de preşedinte ANAF 1286 care a fost publicat în Monitorul Oficial 733 din 21 a VII 2022 am extins competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi la structurile de inspecţie fiscală persoane fizice de la unităţile teritoriale subordonate ANAF, pentru a putea să aibă competenţă de verificare şi aceste structuri.

În luna iulie s-au descoperit 21,4 milioane lei diferenţe între veniturile declarate şi veniturile estimate de noi, creanţele fiscale aferente, respectiv impozitele calculate pe această sumă, au fost de 5,9 milioane de lei. Cea mai mare diferenţă a fost găsită la un contribuabil din judeţul Iaşi, de 11,7 milioane de lei, creanţa stabilită, respectiv impozitul pe care trebuie să-l plătească este în valoare de 3,5 milioane de lei. În Bucureşti la un contribuabil diferenţa a fost de 3,5 milioane de lei, creanţa stabilită a fost de 1 milion de lei, iar în Buzău, la un contribuabil diferenţa a fost de 3,2 milioane de lei, creanţa stabilită a fost de 0,8 milioane de lei. V-am dat trei cele mai mari diferenţe şi impozite stabilite pe care l-au descoperit colegii mei în luna iulie", a spus Lucian Ovidiu Heiuş.