search
Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză BNR ține dobânda cheie la 6,5%: Ce se întâmplă cu ratele românilor și cu prețurile

0
0
Publicat:

Menținerea dobânzii cheie la 6,5% are ca obiectiv principal controlul inflației și protejarea puterii de cumpărare, într-un context în care majorarea de taxe și impozite constituie reale provocări fiscale pentru consumatori. Analiștii consultați de „Adevărul” au explicat ce înseamnă pentru români menținerea dobânzii cheie la acest nivel.

Oameni care întreabă la un ghișeu bancar cât au de plătit rată la credite
BNR menține dobânda cheie la nivelul de 6,5% încă din data de 8 august 2024. Foto arhivă

Menținerea dobânzii cheie la nivelul de 6,5% de către Banca Națională a României, la prima ședință de politică monetară din 2026, este o decizie cu implicații importante pentru economie și pentru bugetele românilor.

„Rolul dobânzii de referință este acela de principal instrument prin care banca centrală controlează lichiditatea din economie și influențează nivelul inflației. Practic, dobânda cheie este prețul banilor la care băncile se pot împrumuta de la banca centrală. În funcție de acest nivel, se ajustează dobânzile din piață: cele la credite, dar și cele la depozite. O dobândă mai mare descurajează consumul și creditarea excesivă, contribuind la temperarea inflației, în timp ce o dobândă mai mică stimulează economia.

De ce BNR menține dobânda la 6,5%? Contextul economic rămâne unul sensibil. Rata inflației în 2025 a fost de 9,7%, mult peste ținta BNR. În plus, există riscuri inflaționiste persistente, generate de politicile fiscale. Majorările de taxe și impozite pot duce la creșteri de prețuri în lanț, afectând costurile firmelor și, implicit, prețurile plătite de consumatori. În acest context, BNR preferă o abordare prudentă, evitând relaxarea prea rapidă a politicii monetarea explicat pentru „Adevărul” Ion Soltinschi, expert mr.finance.ro.  

BNR îndeamnă la prudență. Creditele rămân scumpe

Întrebat cum se traduce această decizie pentru românii cu credite, expertul a afirmat că „menținerea dobânzii cheie la 6,5% înseamnă că nu vom vedea, cel puțin pe termen scurt, scăderi semnificative ale ratelor lunare pentru creditele cu dobândă variabilă”.

„Indicii de referință precum IRCC sau ROBOR sunt influențați de politica monetară și de așteptările din piață. Atâta timp cât dobânda cheie rămâne la un nivel ridicat, băncile se vor finanța mai scump, iar acest cost se va reflecta în dobânzile aplicate clienților. Astfel, indicii de piață vor avea un ritm de scădere gradual, nu abrupt. Pentru români, acest lucru înseamnă o perioadă mai lungă în care costul creditelor va rămâne relativ ridicat, înainte de o eventuală relaxare a condițiilor de finanțare”, a adăugat Soltinschi.

La rândul său, analistul Silviu Gresoi a afirmat că menținerea dobânzii cheie de către BNR transmite, în primul rând, un semnal de prudență.

„Banca centrală consideră că riscurile inflaționiste încă sunt prezente și că o relaxare prematură ar putea reaprinde presiunile asupra prețurilor”, a explicat Silviu Gresoi pentru „Adevărul”.

Potrivit acestuia, pentru români, efectele sunt mixte:

• Creditele rămân scumpe – ratele la creditele cu dobândă variabilă nu scad semnificativ, ceea ce continuă să pună presiune pe bugetele gospodăriilor.

• Economisirea este în continuare încurajată – dobânzile la depozite rămân relativ atractive, ceea ce favorizează comportamentele prudente și reduce consumul impulsiv.

• Inflația este ținută sub control – chiar dacă resimțită încă ridicată, menținerea dobânzii-cheie ajută la ancorarea așteptărilor inflaționiste și la stabilitatea cursului de schimb.

Citește și: Datele care au convins BNR să ia măsurile care duc la scăderea ratelor românilor

• Mediul economic rămâne precaut – companiile amână investiții, iar creșterea economică este mai degrabă temperată decât accelerată.

Inflația începe să scadă, leul rămâne stabil

„Contextul economic din România intră într-o etapă de consolidare, iar decizia BNR de a menține dobânda-cheie contribuie la controlul inflației și la protecția puterii de cumpărare. Chiar dacă provocările fiscale persistă, piața financiară oferă în acest moment puncte de sprijin solide”, susține economistul Claudiu Trandafir în analiza privind efectele menținerii dobânzii cheie.

Inflația a intrat pe o traiectorie descendentă, atingând 9,7% la finalul anului 2025, evoluție care contribuie la crearea unui mediu mai predictibil pentru moneda națională. Susținut de politica prudentă a BNR, leul beneficiază de un interes crescut din partea investitorilor, menținerea unui curs EUR/RON stabil fiind un element-cheie pentru echilibrul economic general.

În acest context, moneda națională beneficiază de un interes crescut din partea investitorilor, iar stabilitatea cursului EUR/RON rămâne un pilon esențial pentru echilibrul macroeconomic și pentru încrederea piețelor”, a adăugat el.

Randamente atractive pentru economii

Pentru populație, susține Trandafir, actualul cadru monetar creează oportunități clare de protejare și diversificare a economiilor. Băncile mențin dobânzi atractive la depozite, situate între 5% și 6%, iar titlurile de stat destinate populației oferă randamente competitive, cu avantajul major al neimpozitării, ceea ce ridică randamentul real peste multe instrumente clasice de economisire, în condiții de risc redus.

Este unul dintre cele mai favorabile contexte din ultimii ani pentru economisire. Atât depozitele bancare, cât și titlurile de stat oferă soluții eficiente pentru protejarea capitalului”, a declarat economistul. 

Dobânda cheie ar putea scădea spre finalul anului

Pe segmentul de creditare, chiar dacă indicatorii IRCC și ROBOR sunt așteptați să rămână relativ stabili în prima jumătate a anului 2026, piața bancară pune la dispoziția consumatorilor soluții de optimizare imediată, prin refinanțări în dobândă fixă începând de la 4,79%, nivel semnificativ sub rata inflației, care oferă stabilitate și predictibilitate pe termen lung.

„Trecerea la dobânzi fixe sub nivelul inflației oferă liniște bugetară și reprezintă o soluție de securizare a costurilor pentru consumatori”, a explicat Trandafir.

În perspectivă, analizele indică posibilitatea unei relaxări monetare graduale în a doua parte a anului 2026.

Dacă inflația se va stabiliza în intervalul 7–8%, este probabilă prima scădere a dobânzii-cheie în trimestrele III sau IV, marcând începutul unui nou ciclu de accesibilitate sporită a creditării”, susține Claudiu Trandafir.

BNR menține dobânda cheie la nivelul de 6,5% încă din data de 8 august 2024, când a fost redusă de la 6,75%.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani”
digi24.ro
image
Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa
stirileprotv.ro
image
ANAF va sta cu ochii pe împrumuturile între rude! Documentele care te feresc de PROBLEME
gandul.ro
image
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi sunt favorizați în plan emoțional
mediafax.ro
image
Motivul pentru care soția lui Brooklyn Beckham a plâns în ziua nunții. Un invitat face dezvăluiri incendiare
fanatik.ro
image
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
libertatea.ro
image
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
digi24.ro
image
„Love my girls” » A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
gsp.ro
image
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart
antena3.ro
image
Filmul uciderii lui Mario Alin Berinde. Doi minori au pus la cale un plan diabolic
observatornews.ro
image
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Zona din Bucureşti în care s-au vândut cele mai multe apartamente în 2025. Un sfert din totalul înregistrat la nivelul Capitalei, doar într-un singur sector
playtech.ro
image
Faza care nu s-a văzut la TV în Galatasaray – Atletico Madrid 1-1. De ce i-a certat Istvan Kovacs pe jucătorii lui Simeone. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
NEWS ALERT S-a aflat: cine va fi noul selecționer al României! ”Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
digisport.ro
image
Situația de la Marea Neagră ar putea închide una dintre cele mai vechi rivalități din Europa
stiripesurse.ro
image
Filmul crimei din Timiș, unde Alin a fost înjunghiat de prieteni și apoi îngropat în curtea unei case. Motivul halucinant pentru care i-ar fi luat viața
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Bunicii noştri pierd 825 de lei la pensie, pe cine afectează măsura şi de când se aplică
romaniatv.net
image
De câți bani are nevoie o familie pentru a trăi decent în România. Calculele Ministrului Muncii
mediaflux.ro
image
A numit țara-model pentru România: „Nu trebuie copiat 100%, putem să adaptăm!”
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Crima din Timiș a șocat România. Cum a fost ucis Alin, tânărul de 15 ani, de alți doi adolescenți de 13 și 15 ani. Descoperirea macabră făcută de polițiști
actualitate.net
image
Horoscop joi, 22 ianuarie. Taurii riscă să aibă conflicte în cuplu, iar Leii o gafează pe parte financiară
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
Kate și William, vizită în Scoția marți, 20 ianuarie, Profimedia (7) jpg
Prințesa Kate, din nou superbă în carouri. În Scoția, a etalat un nou palton din garderoba sa
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
A fost pe vremuri o cale ferată: Constanţa Mamaia FOTO jpeg
A fost pe vremuri o cale ferată: Constanţa-Mamaia - FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce Ilie Năstase și Luminița Anghel refuză să-și mai ajute copiii adoptivi cu bani? Radu Leca, psiholog: „Un copil vine cu răni vechi!” E cale de împăcare?
image
Horoscop joi, 22 ianuarie. Taurii riscă să aibă conflicte în cuplu, iar Leii o gafează pe parte financiară

OK! Magazine

image
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?

Click! Pentru femei

image
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze

Click! Sănătate

image
A făcut cancer colorectal la 24 de ani. Care au fost cele 3 simptome prezente?