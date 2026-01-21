Analiză BNR ține dobânda cheie la 6,5%: Ce se întâmplă cu ratele românilor și cu prețurile

Menținerea dobânzii cheie la 6,5% are ca obiectiv principal controlul inflației și protejarea puterii de cumpărare, într-un context în care majorarea de taxe și impozite constituie reale provocări fiscale pentru consumatori. Analiștii consultați de „Adevărul” au explicat ce înseamnă pentru români menținerea dobânzii cheie la acest nivel.

Menținerea dobânzii cheie la nivelul de 6,5% de către Banca Națională a României, la prima ședință de politică monetară din 2026, este o decizie cu implicații importante pentru economie și pentru bugetele românilor.

„Rolul dobânzii de referință este acela de principal instrument prin care banca centrală controlează lichiditatea din economie și influențează nivelul inflației. Practic, dobânda cheie este prețul banilor la care băncile se pot împrumuta de la banca centrală. În funcție de acest nivel, se ajustează dobânzile din piață: cele la credite, dar și cele la depozite. O dobândă mai mare descurajează consumul și creditarea excesivă, contribuind la temperarea inflației, în timp ce o dobândă mai mică stimulează economia.

De ce BNR menține dobânda la 6,5%? Contextul economic rămâne unul sensibil. Rata inflației în 2025 a fost de 9,7%, mult peste ținta BNR. În plus, există riscuri inflaționiste persistente, generate de politicile fiscale. Majorările de taxe și impozite pot duce la creșteri de prețuri în lanț, afectând costurile firmelor și, implicit, prețurile plătite de consumatori. În acest context, BNR preferă o abordare prudentă, evitând relaxarea prea rapidă a politicii monetare, a explicat pentru „Adevărul” Ion Soltinschi, expert mr.finance.ro.

BNR îndeamnă la prudență. Creditele rămân scumpe

Întrebat cum se traduce această decizie pentru românii cu credite, expertul a afirmat că „menținerea dobânzii cheie la 6,5% înseamnă că nu vom vedea, cel puțin pe termen scurt, scăderi semnificative ale ratelor lunare pentru creditele cu dobândă variabilă”.

„Indicii de referință precum IRCC sau ROBOR sunt influențați de politica monetară și de așteptările din piață. Atâta timp cât dobânda cheie rămâne la un nivel ridicat, băncile se vor finanța mai scump, iar acest cost se va reflecta în dobânzile aplicate clienților. Astfel, indicii de piață vor avea un ritm de scădere gradual, nu abrupt. Pentru români, acest lucru înseamnă o perioadă mai lungă în care costul creditelor va rămâne relativ ridicat, înainte de o eventuală relaxare a condițiilor de finanțare”, a adăugat Soltinschi.

La rândul său, analistul Silviu Gresoi a afirmat că menținerea dobânzii cheie de către BNR transmite, în primul rând, un semnal de prudență.

„Banca centrală consideră că riscurile inflaționiste încă sunt prezente și că o relaxare prematură ar putea reaprinde presiunile asupra prețurilor”, a explicat Silviu Gresoi pentru „Adevărul”.

Potrivit acestuia, pentru români, efectele sunt mixte:

• Creditele rămân scumpe – ratele la creditele cu dobândă variabilă nu scad semnificativ, ceea ce continuă să pună presiune pe bugetele gospodăriilor.

• Economisirea este în continuare încurajată – dobânzile la depozite rămân relativ atractive, ceea ce favorizează comportamentele prudente și reduce consumul impulsiv.

• Inflația este ținută sub control – chiar dacă resimțită încă ridicată, menținerea dobânzii-cheie ajută la ancorarea așteptărilor inflaționiste și la stabilitatea cursului de schimb.

• Mediul economic rămâne precaut – companiile amână investiții, iar creșterea economică este mai degrabă temperată decât accelerată.

Inflația începe să scadă, leul rămâne stabil

„Contextul economic din România intră într-o etapă de consolidare, iar decizia BNR de a menține dobânda-cheie contribuie la controlul inflației și la protecția puterii de cumpărare. Chiar dacă provocările fiscale persistă, piața financiară oferă în acest moment puncte de sprijin solide”, susține economistul Claudiu Trandafir în analiza privind efectele menținerii dobânzii cheie.

Inflația a intrat pe o traiectorie descendentă, atingând 9,7% la finalul anului 2025, evoluție care contribuie la crearea unui mediu mai predictibil pentru moneda națională. Susținut de politica prudentă a BNR, leul beneficiază de un interes crescut din partea investitorilor, menținerea unui curs EUR/RON stabil fiind un element-cheie pentru echilibrul economic general.

„În acest context, moneda națională beneficiază de un interes crescut din partea investitorilor, iar stabilitatea cursului EUR/RON rămâne un pilon esențial pentru echilibrul macroeconomic și pentru încrederea piețelor”, a adăugat el.

Randamente atractive pentru economii

Pentru populație, susține Trandafir, actualul cadru monetar creează oportunități clare de protejare și diversificare a economiilor. Băncile mențin dobânzi atractive la depozite, situate între 5% și 6%, iar titlurile de stat destinate populației oferă randamente competitive, cu avantajul major al neimpozitării, ceea ce ridică randamentul real peste multe instrumente clasice de economisire, în condiții de risc redus.

„Este unul dintre cele mai favorabile contexte din ultimii ani pentru economisire. Atât depozitele bancare, cât și titlurile de stat oferă soluții eficiente pentru protejarea capitalului”, a declarat economistul.

Dobânda cheie ar putea scădea spre finalul anului

Pe segmentul de creditare, chiar dacă indicatorii IRCC și ROBOR sunt așteptați să rămână relativ stabili în prima jumătate a anului 2026, piața bancară pune la dispoziția consumatorilor soluții de optimizare imediată, prin refinanțări în dobândă fixă începând de la 4,79%, nivel semnificativ sub rata inflației, care oferă stabilitate și predictibilitate pe termen lung.

„Trecerea la dobânzi fixe sub nivelul inflației oferă liniște bugetară și reprezintă o soluție de securizare a costurilor pentru consumatori”, a explicat Trandafir.

În perspectivă, analizele indică posibilitatea unei relaxări monetare graduale în a doua parte a anului 2026.

„Dacă inflația se va stabiliza în intervalul 7–8%, este probabilă prima scădere a dobânzii-cheie în trimestrele III sau IV, marcând începutul unui nou ciclu de accesibilitate sporită a creditării”, susține Claudiu Trandafir.

BNR menține dobânda cheie la nivelul de 6,5% încă din data de 8 august 2024, când a fost redusă de la 6,75%.