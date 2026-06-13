Românii plătesc mai mult decât italienii pentru același coș de cumpărături. Care este diferența de preț

România continuă să aibă cea mai ridicată rată a inflației din Uniunea Europeană, ajunsă la 10,9% în luna mai, potrivit Institutului Național de Statistică. În acest context, a fost comparat costul unui coș de cumpărături din România cu unul similar din Italia.

Potrivit Institutului Național de Statistică, indicele prețurilor de consum în luna mai 2026 comparativ cu luna aprilie 2026 a fost de 100,58%, ceea ce indică o nouă creștere lunară a prețurilor.

De la începutul anului, respectiv în comparație cu luna decembrie 2025, rata inflației a ajuns la 3,7%.

În ultimul an, cele mai mari scumpiri din categoria alimentelor au fost înregistrate la cafea, al cărei preț a crescut cu 21,12% față de mai 2025, urmată de ouă (+14,12%), lapte de vacă (+11,98%) și carne de bovine (+11,58%), potrivit INS.

Au crescut semnificativ și prețurile pâinii (+8,18%), peștelui proaspăt (+7,83%) și fructelor proaspete (+7,04%). La polul opus, cartofii s-au ieftinit cu 11,32%, mălaiul cu 5,27%, iar făina cu 4,38% față de mai 2025.

În italia, rata inflației în mai 2026 era de 3,2%, potrivit Institutului Național de Statistică din țară (ISTAT).

Prețurile alimentelor neprocesate au crescut cu 0,6% față de luna precedentă, iar cele ale alimentelor procesate, inclusiv băuturile alcoolice, cu 0,3%, potrivit estimărilor preliminare ale ISTAT.

Așadar, jurnaliștii de la Observator News au realizat un experiment în care au comparat costul unui coș de cumpărături între cele două țări.

„Acum patru luni, am ieșit la cumpărături. Pentru 10 alimente esențiale am plătit atunci 160 de lei. Am refăcut coșul cu cele 10 produse. Am cumpărat de la aceleași branduri și în aceleași cantități, însă de data aceasta am plătit 174 de lei cu 14 lei mai mult față de acum 4 luni. ”, precizează Georgiana Pocol, reporter Observator.

În Italia, același coș de cumpărături a costat 23 de euro, adică puțin peste 120 de lei. Cu 54 de lei mai puțin decât în România.

Diferențele de preț dintre România și Italia sunt explicate și de inflație: în timp ce Italia are o rată de aproximativ 3%, în România aceasta se apropie de 11%. Potrivit economiștilor, scumpirile recente au fost alimentate de creșterea prețurilor la carburanți și de deprecierea leului pe fondul instabilității politice.

Bulgaria interzice scumpirile nejustificate

În Bulgaria, parlamentul a adoptat joi, 11 iunie, modificări ale legislației privind protecția consumatorilor, prin care interzice majorările de preț care nu pot fi justificate economic și introduce noi obligații de transparență pentru marile lanțuri comerciale

Persoanele care majorează nejustificat prețurile riscă amenzi între 1.000 și 10.000 de euro, iar companiile pot fi sancționate cu până la 100.000 de euro.

Noile reguli, care vor intra în vigoare în august 2026, sunt susținute de cei care cer protejarea consumatorilor, însă opoziția avertizează că măsurile ar putea duce la o intervenție excesivă a statului în economie și chiar la creșterea inflației.