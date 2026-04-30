Joi, 30 Aprilie 2026
Adevărul
Românii care pleacă în minivacanța de 1 Mai cu mașina personală ar trebui să facă plinul de acasă

Românii care pleacă în minivacanţa de 1 Mai cu mașina personală ar trebui să facă plinul înainte de drum, dar nu pentru că ar exista o criză a carburanților în România, ci pentru că stocurile sunt dezechilibrate local, iar carburantul poate deveni greu de găsit exact în zonele turistice aglomerate.

Coadă la benzinărie
În minivacanța de 1 Mai, unele benzinării pot rămâne fără carburanți. FOTO: Alina Mitran/Adevărul

Vacanța de 1 mai vine anul acesta cu prețuri în creștere la carburanți și riscuri de penurie locală, exact în punctele turistice unde cererea explodează.

Piața petrolului este din nou tensionată, cu țițeiul Brent în jur de 115 dolari/baril și tendința de scumpire continuă. În România, motorina standard se vinde cu 9,4–9,6 lei/litru și nu este exclus un nou salt peste pragul psihologic de 10 lei, în timp ce benzina urmează același trend, chiar dacă mai temperat.

„Nu vorbim despre o explozie (a prețurilor - n. red.), ci despre ceva mai perfid, o scumpire lentă, constantă, aproape zilnică”, a declarat expertul în energie Dumitru Chisăliță, sugerând că ar putea exista și „un scenariu mai bun”, în care tensiunile externe se calmează brusc, iar prețul petrolului se corectează, ceea ce ar putea stagna sau chiar scădea ușor prețurile carburanților.

„Dar acest scenariu devine din ce în ce mai fragil. Mult mai realist este celălalt scenariu, o nouă escaladare, o nouă panică în piață, și motorina care împinge fără ezitare spre 10 lei pe litru. Pragul psihologic nu mai este o întrebare de „dacă”, ci de „când”.

Concluzia e simplă și deloc confortabilă: România nu controlează prețul carburantului, doar îl încasează. Iar în următoarea săptămână, direcția este una singură — în sus”, a afirmat Chisăliță.

Nu e „lipsă de motorină” în România. Piața este gripată

Ce se întâmplă în România nu arată ca o criză clasică de aprovizionare, ci ca o piață dată peste cap de prețuri administrate, diferențe mari între rețele, panică de consum și logistică incapabilă să absoarbă șocul, spune expertul.

El a amintit că săptămâna trecută, aproximativ 60 de stații Petrom au rămas fără motorină standard, pe fondul unor prețuri mult mai mici decât la competitori; compania a vorbit despre situații punctuale și temporare, nu despre lipsă națională.

Problema reală este alta, când o rețea vindea motorina cu zeci de bani mai ieftin, clienții migrează masiv acolo. Stocurile locale se golesc, cisternele nu pot reaproviziona instant, iar stația rămâne „fără motorină”.

„Nu pentru că România nu mai are motorină, ci pentru că fluxul comercial se rupe local. Apoi intervine efectul de turmă. Un șofer vede pompă închisă, postează poza, alții fac plinul preventiv, flotele trag mai mult, iar o problemă punctuală devine panică operațională. Într-o piață normală, asta se reglează prin preț. Într-o piață tensionată, cu plafonări, restricții și frică, reglajul devine brutal, nu mai crește doar prețul, dispare produsul din unele stații”, a explicat expertul.

Guvernul intervine cu pipeta în criza carburanților. Expertă în energie: „Este un simulacru”

Efectele secundare ale reducerii accizei la carburanți

Guvernul a introdus plafonarea adaosului comercial, raportări obligatorii și limitări la exporturi, măsuri valabile până la 30 iunie, tocmai pentru a controla șocul din piață, amintește expertul în energie, precizând însă că astfel de intervenții au un efect secundar: comprimă marjele, schimbă comportamentul companiilor și pot face distribuția mai rigidă. Operatorii nu mai concurează relaxat; își apără stocurile, cash-flow-ul și riscul de înlocuire la prețuri mai mari.

De aici vine paradoxul românesc, statul încearcă să țină prețul sub control, companiile încearcă să nu piardă bani, consumatorii se panichează, iar rezultatul este exact ceea ce vezi acum — motorină care există în sistem, dar nu mai ajunge uniform la pompă”, a adăugat el.

Iar Rompetrol intră acum în aceeași logică, punctează Chisăliță.

„Dacă lipsurile apar și la al doilea mare jucător, nu mai putem vorbi doar despre un accident Petrom. Vorbim despre o piață care funcționează la limită, unde orice diferență de preț, orice întârziere logistică sau orice val de alimentări poate goli stații întregi.

România nu este neapărat fără motorină. România este fără tampon. Piața nu mai are elasticitate. Iar când o piață fără tampon este lovită de geopolitică, plafonări, cerere nervoasă și diferențe mari de preț, prima victimă nu este rafinăria, ci pompa”, subliniază expertul.

Rompetrol vinde cea mai ieftină benzină și motorină premium

Potrivit informațiilor oficiale consultate de „Adevărul”, miercuri dimineață prețul benzinei premium vândută de Rompetrol era cu 51 de bani mai mic decât al celei mai ieftine benzine standard. Același lanț de benzinării vindea miercuri dimineață și cea mai ieftină motorină premium, cu puțin peste 10 lei/litru.

Amintim că o situație similară a avut loc la începutul acestei luni, surse avizate declarând pentru „Adevărul” că unul dintre motivele reducerii prețurilor la carburanți premium este legat de nevoia de a micșora stocurile, în contextul în care mulți șoferi care preferau carburanții premium s-au reorientat către cei standard.

„În general, carburanții premium comercializaţi de companiile petroliere au o cotă redusă în vânzările zilnice/lunare, iar pe fondul evoluțiilor, unii dintre clienții de carburanți premium s-au reorientat către cei standard”, au precizat atunci sursele citate.

