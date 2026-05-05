Partidul Socialiștilor Europeni cere PSD ca noul guvern care vine după Bolojan să fie pro-european

Partidul Socialiștilor Europeni (PSE) şi-a manifestat marți sprijinul faţă de „formarea rapidă a unui guvern pro-european cu o nouă conducere” în România, în urma demiterii guvernului condus de Ilie Bolojan după o moțiune de cenzură, relatează agenția EFE.

„PES se menţine ferm alături de partidul său membru român, Partidul Social Democrat (PSD), şi sprijină formarea rapidă a unui guvern pro-european cu o nouă conducere. Într-un moment de incertitudine politică, România are nevoie de claritate, stabilitate şi de o conducere care să răspundă nevoilor cetăţenilor săi”, a transmis PES într-un comunicat, potrivit Agerpres.

De asemenea, formaţiunea socialistă europeană a subliniat că asigurarea stabilităţii "necesită o abordare constructivă şi responsabilă" din partea partidelor politice româneşti, care se confruntă acum cu o perioadă de incertitudine şi negocieri complexe pentru formarea unui nou guvern.

"Construirea unei majorităţi durabile trebuie să se bazeze pe dialog, pe respect reciproc şi un angajament comun de a aduce îmbunătăţiri concrete în viaţa zilnică a cetăţenilor", se mai arată în comunicatul PES.