Românii au primit peste 421 de milioane de euro din asigurări de viață în 2025

Companiile de asigurări din România au plătit anul trecut peste 421 de milioane de euro prin intermediul polițelor de asigurare de viață, în creștere cu 12% față de anul 2024, potrivit datelor publicate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

Conform organizației, suma achitată beneficiarilor echivalează cu peste 1,15 milioane de euro pentru fiecare zi calendaristică a anului.

Reprezentanții industriei spun că evoluția indică un interes tot mai mare al românilor pentru instrumentele de protecție financiară, pe fondul incertitudinilor economice și al nevoii de a face față unor situații neprevăzute.

Potrivit președintelui și directorului general al UNSAR, Alexandru Ciuncan, o familie din România are nevoie, în medie, de aproximativ 165.400 de lei pentru a putea face față unor evenimente precum un accident, o boală gravă sau decesul unui membru al familiei.

Asigurările de viață pot oferi atât protecție financiară în cazul unor evenimente neprevăzute, cât și posibilitatea de economisire sau investiție, în funcție de tipul produsului ales.

Reprezentanții UNSAR susțin că dezvoltarea acestui segment ar putea fi susținută prin măsuri care să încurajeze responsabilitatea financiară, inclusiv prin facilități fiscale pentru anumite tipuri de polițe.